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Жизнь

Лошадь в салоне самолета возмутила пользователей сети

Пользователей соцсети возмутило фото пони, летевшего в салоне самолета американской авиакомпании, сообщает The Express.

В самолете.
В самолете.
СС0

В подписи объяснялось — это хорошо «обученное служебное животное, которое используется для помощи слепым».

Тем не менее, многие путешественники в сети выразили возмущение. Один подчеркнул, что не готов платить деньги, которые берут за билеты, и сидеть рядом с пони.

«Заметьте, я люблю лошадей, но с меня хватит», — написал он, пишет РИА Новости.

Другой комментатор отметил, что, возможно, стоит выбрать другой способ передвижения, а не брать с собой пони в самолет.

Негодующие пользователи интересовались, в частности, вопросами туалета животного в салоне самолета и другими проблемами, связанными с его присутствием на борту, пишет mail.ru.

Пассажиры американских лайнеров имеют право проводить в салон служебных животных, к которым относятся и эти маленькие лошадки.

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