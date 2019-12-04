Лошадь в салоне самолета возмутила пользователей сети

В подписи объяснялось — это хорошо «обученное служебное животное, которое используется для помощи слепым».

Тем не менее, многие путешественники в сети выразили возмущение. Один подчеркнул, что не готов платить деньги, которые берут за билеты, и сидеть рядом с пони.

«Заметьте, я люблю лошадей, но с меня хватит», — написал он, пишет .

Другой комментатор отметил, что, возможно, стоит выбрать другой способ передвижения, а не брать с собой пони в самолет.

Негодующие пользователи интересовались, в частности, вопросами туалета животного в салоне самолета и другими проблемами, связанными с его присутствием на борту, пишет mail.ru.

Пассажиры американских лайнеров имеют право проводить в салон служебных животных, к которым относятся и эти маленькие лошадки.