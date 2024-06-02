Лоси начали выходить к барнаульцам

Животное заметили недалеко от санатория «Барнаульский».
Ранее лося уже видели в городе. Он бродил в районе ВРЗ. Что животные делаю в городе — неизвестно.
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Лоси начали выходить к людям в Барнауле, пишут горожане в Telegram-канале «Инцидент Барнаул».
Животное заметили недалеко от санатория «Барнаульский».
Ранее лося уже видели в городе. Он бродил в районе ВРЗ. Что животные делаю в городе — неизвестно.
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