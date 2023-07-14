14 июля
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Жизнь

Лосиху с двумя лосятами заметили на алтайской дороге

Лосиное семейство перебегало дорогу неподалеку от села Бобровка, сообщает "Катунь 24".

Лосиха с лосятами на дороге.
Лосиха с лосятами на дороге.
t.me/lisitsaolese

Как отметили в Telegram-канале "Лисица о лесе", лосиха была предусмотрительна и сперва посмотрела по сторонам.

Убедившись в безопасности, мама побежала через проезжую часть, а за ней - два малыша-лосенка.

Это не первый случай за последний месяц, когда лоси выходят к людям в Алтайском крае.

Но если перейти дорогу - вынужденная мера, то в начале июля барнаульцы заметили дикого лося, разгуливающего прямо по улице. Лось пробыл в городе почти целый день, но выглядел напуганным.

Ранее барнаульский зоопарк показал, как подрастают зверята, массовое рождение которых случилось весной.

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