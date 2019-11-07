Лосины и малиновые пиджаки. В барнаульском Дворце спорта пройдут первые ретро-концерты

В феврале следующего года во вновь открывшемся после ремонта Дворце спорта «Титов-Арена» выступят известные артисты. Первый концерт пройдет в День всех влюбленных.

Кто будет выступать?

На 14 февраля в «Титов-Арене» намечен концерт LOVE is Дискач 90-х. Организаторы предлагают вернуться к самым известным хитам группы «Краски» с Оксаной Ковалевской, напеть вместе с группой «Фактор 2» «Красавицу».

«Ностальгическое шоу, ранее проходящее только в Москве и Санкт-Петербурге, позволит зрителям окунуться во времена „вишневых девяток“ и вездесущих киосков звукозаписи, из которых неслась музыка нашей молодости. Давайте наденем лосины и малиновые пиджаки, нацепим клипсы и достанем с антресолей барсетки, поставим челки и отроем коллекцию вкладышей», — говорится в афише ретро-концерта.

Зрители на концерте в Барнауле Дмитрий Лямзин

Цена билетов составляет от 1,2 тыс. до 2 тыс. рублей.

Следующим артистом, который выступит во Дворце спорта, станет Ирина Аллегрова. Ее концерт состоится 25 марта, цена билетов от 1,5 до 5 тыс. рублей.

Как будут совмещать концерты и хоккей?

Ранее новый собственник «Титов-Арены» Михаил Дроздов сообщал, что помимо непосредственно спорта во Дворце будет и зрелище.

Предстоящие два концерта пересекаться с домашними матчами хоккейной команды «Динамо-Алтай» не будут. Тренировки спортсменов, если будет необходимость, скорее всего, перенесут в «Карандин-Арену».