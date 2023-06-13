Что барнаульцы ловят у Старого базара. Исторический фоторепортаж

Каждый год вокруг моста через Барнаулку недалеко от Старого базара собираются рыбаки, чтобы попытать удачу. Время идет, но барнаульцы не изменяют традициям. Altapress.ru публикует уникальные фотографии, как жители города ловили рыбу в 2010 году.