Гигантский сельдяной кит проплыл против течения по сибирской реке 400 километров. Как это было

Однажды в сибирскую реку Енисей заплыл кит. И это не розыгрыш во время температурных рекордов в Сибири.

Это исторический факт.

Историю заплыва кита рассказала замруководителя администрации губернатора края Юлия Верхушина, пишет НГС 24. Кит прошел против течения реки по Енисею почти 400 километров.

Однако в океан вернуться он не смог. Кит неудачно нырнул и сильно поранился об острые камни Енисея. Получается, что пресная вода и течение оказались для животного не так губительны. Кита нашли мертвым на берегу в окрестностях Дудинки.

Великое путешествие огромного млекопитающего состоялось в прошлом веке. Однако годы "путаются" - некоторые утверждают, что кит приплыл к Дудинке в 1957 году, в других источниках говорится о 1950-м и 1948-м.

Что за чудо-юдо

По глубинам Енисея рассекал финвал — сельдяной кит. У самых крупных особей длина тела достигает 24 метров при весе около 70 тонн. Уступает лишь синему киту.

Король

Между тем есть и сельдяные короли. Это длинная рыба. Сельдяные короли живут на больших глубинах и попадаются у поверхности только когда размножаются, заболевают или умирают от старости.

В 2019 году в России (Хасанский район Приморского края) был впервые замечен сельдяной король (ремень-рыба). Этот вид рыбы в российских водах не зарегистрирован. В 2011 году незадолго до смертоносного землетрясения и цунами в Японии на берег выбросилось несколько десятков сельдяных королей.

За сельдяным королем любой ихтиолог с радостью готов поехать хоть на край света.

Их еще называют предвестниками землетрясений.

О рыбе

Сельдяной король — морская полуглубоководная рыба, которая обитает на глубине до 1 км в теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Длина рыбы — около 5 м, вес — более 200 кг.

Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой длинной из ныне живущих костных рыб.