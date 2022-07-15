15 июля
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Жизнь

Рыбаки поймали гигантского сельдяного короля — предвестника землетрясений

Чилийским рыбакам удалось поймать сельдяного короля длиной пять метров, сообщает Daily Mirror.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Огромную рыбу выловили у берегов города Арика в административной области Арика-и-Паринакота. Посмотреть на редкий улов собрались сотни местных жителей.

Сельдяные короли живут на больших глубинах и попадаются у поверхности только когда размножаются, заболевают или умирают от старости, пишет Lenta.ru.

Такая особенность их поведения породила поверье, что появление сельдяного короля может быть предвестником цунами или землетрясения.

Смертоносное землетрясение

В 2011 году незадолго до смертоносного землетрясения и цунами в Японии на берег выбросилось несколько десятков сельдяных королей.

Однако ученые подчеркивают — связь между поведением сельдяных королей и землетрясениями не зафиксирована. Однако многие японцы уверены, что нет и доказательств ее отсутствия.

В российской акватории

В 2019 году в России (Хасанский район Приморского края) был впервые замечен сельдяной король (ремень-рыба). Этот вид рыбы в российских водах не зарегистрирован.

За сельдяным королем любой ихтиолог с радостью готов поехать хоть на край света.

Уникальное существо обнаружил у берегов Приморья местный житель Владимир Тарасов. Сельдяного короля мужчина поймал в море в районе Славянки буквально за хвост.

Рыбу отпустили на волю.

«Появление сельдяного короля не говорит о потеплениях в наших водах. Сейчас дуют сильные южные ветра. Водные массы под воздействием ветра дрейфуют к нам с юга Японского моря, с субтропиков, в том числе оттуда, где встречается эта рыба», — сказал доктор биологических наук ДВО РАН Владимир Раков.

«Думаю, что и нашли сельдяного короля потому, что он из-за холода стал малоактивным», — отметил Раков.

О рыбе

Сельдяной король — морская полуглубоководная рыба, которая обитает на глубине до 1 км в теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Длина рыбы — около 5 м, вес — более 200 кг.

Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой длинной из ныне живущих костных рыб.

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