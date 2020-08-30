Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 августа 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

«Ловить на подходах»: известный российский врач рассказал о болезнях-предвестниках рака

Телеведущий и врач Александр Мясников назвал болезни, способные с высокой долей вероятности приводить к появлению онкологических заболеваний, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Стоп-кадр YouTube.

Специалист отметил необходимость регулярного обследования у врачей. Важно выявить факторы риска, которые могут привести к появлению рака.

К факторам риска развития онкологии врач причислил хроническую обструктивную болезнь, язву, гастрит, вирусные гепатиты, воспалительные заболевания кишечника и вирус папилломы человека.

«Рак надо ловить на подходах — не когда он уже даже на самой ранней стадии, а воздействовать на факторы риска, на те болезни, которые к нему приводят», — подчеркнул медик в эфире программы «О самом главном».

Телеведущий подчеркнул, что нужно делать прививки от вируса папилломы человека и гепатита B. Он добавил, что человеку вредно регулярно вдыхать дым от табака и костров.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость