«Ловить на подходах»: известный российский врач рассказал о болезнях-предвестниках рака

Специалист отметил необходимость регулярного обследования у врачей. Важно выявить факторы риска, которые могут привести к появлению рака.

К факторам риска развития онкологии врач причислил хроническую обструктивную болезнь, язву, гастрит, вирусные гепатиты, воспалительные заболевания кишечника и вирус папилломы человека.

«Рак надо ловить на подходах — не когда он уже даже на самой ранней стадии, а воздействовать на факторы риска, на те болезни, которые к нему приводят», — подчеркнул медик в эфире программы «О самом главном».