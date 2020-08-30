«Ловить на подходах»: известный российский врач рассказал о болезнях-предвестниках рака

Специалист отметил необходимость регулярного обследования у врачей. Важно выявить факторы риска, которые могут привести к появлению рака.
К факторам риска развития онкологии врач причислил хроническую обструктивную болезнь, язву, гастрит, вирусные гепатиты, воспалительные заболевания кишечника и вирус папилломы человека.
«Рак надо ловить на подходах — не когда он уже даже на самой ранней стадии, а воздействовать на факторы риска, на те болезни, которые к нему приводят», — подчеркнул медик в эфире программы «О самом главном».
Телеведущий подчеркнул, что нужно делать прививки от вируса папилломы человека и гепатита B. Он добавил, что человеку вредно регулярно вдыхать дым от табака и костров.