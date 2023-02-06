6 февраля
﻿
Жизнь

Ловкие моменты. Барнаул ХХ века можно увидеть на выставке известного фотографа

До 26 февраля в Выставочном зале музея «Город» работает интерактивная выставка «Фото. Ретроспектива» известного алтайского фотографа Валентина Хановича.

Когда жизнь — на кончике скальпеля.
Когда жизнь — на кончике скальпеля.
Валентин Ханович

Ему исполнилось 90 лет. Большую часть жизни мужчина не расстается с камерой — фиксирует города, людей и природу Алтая. Его коллекции насчитывают тысячи снимков.

Снимки Валентина Евсеевича выставлялись в Германии и Чехословакии, а также часто печатались в местной прессе.

В экспозиции собрано 186 оцифрованных негативов. Те, что оцифровать не получилось, представят в виде презентации, которая поделена на блоки: природа Алтая, Барнаул, студенчество, земляки, сельское хозяйство.

Выставочный зал музея находится по адресу: пр. Ленина, 111, и работает со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость