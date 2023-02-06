Ловкие моменты. Барнаул ХХ века можно увидеть на выставке известного фотографа

До 26 февраля в Выставочном зале музея «Город» работает интерактивная выставка «Фото. Ретроспектива» известного алтайского фотографа Валентина Хановича.

Когда жизнь — на кончике скальпеля.

Ему исполнилось 90 лет. Большую часть жизни мужчина не расстается с камерой — фиксирует города, людей и природу Алтая. Его коллекции насчитывают тысячи снимков.

Снимки Валентина Евсеевича выставлялись в Германии и Чехословакии, а также часто печатались в местной прессе.

В экспозиции собрано 186 оцифрованных негативов. Те, что оцифровать не получилось, представят в виде презентации, которая поделена на блоки: природа Алтая, Барнаул, студенчество, земляки, сельское хозяйство.

Выставочный зал музея находится по адресу: пр. Ленина, 111, и работает со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.