Ловкие моменты. Барнаул ХХ века можно увидеть на выставке известного фотографа

Ему исполнилось 90 лет. Большую часть жизни мужчина не расстается с камерой — фиксирует города, людей и природу Алтая. Его коллекции насчитывают тысячи снимков.
Снимки Валентина Евсеевича выставлялись в Германии и Чехословакии, а также часто печатались в местной прессе.
В экспозиции собрано 186 оцифрованных негативов. Те, что оцифровать не получилось, представят в виде презентации, которая поделена на блоки: природа Алтая, Барнаул, студенчество, земляки, сельское хозяйство.
Выставочный зал музея находится по адресу: пр. Ленина, 111, и работает со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!