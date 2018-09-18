«Луч смерти» приближается к Земле

Американские астрономы обнаружили, что к Земле приближается «луч смерти». Он представляет собой электромагнитные и гравитационные волны, радиоволны, гамма- и рентгеновские лучи, соединенные в единый пучок, сообщает VistaNews.ru.

При приближении к планете подобное количество энергии может привести к уничтожению всего живого, уверены ученые.

Конец света может произойти из-за способности гравитационных волн образовывать черные дыры, которые поглотят небесное тело, считают эксперты.

Пока природа «луча смерти» и точная угроза неясны, но это станет известно позже, когда пучок энергии приблизится к Млечному Пути, пишет bfm.ru.

Тогда исследователи смогут определить его происхождение и вероятность того, что он «атакует» Землю.

Ранее сообщалось, что польские астрономы обнаружили ритмичные колебания в гамма-излучении блазара Markarian 501 (Mrk 501). Точная причина этого явления пока неизвестна. Вероятными причинами явления исследователи называют присутствие в блазаре двойной сверхмассивной черной дыры.