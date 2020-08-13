«Ты не поверишь, мне 38 лет», — пишет о себе Наталья Проворова, барнаульский бизнесмен и блогер. Ее фигуре может позавидовать любая девушка: подтянутые ноги и живот, тонкая талия (спойлер: все это результат работы над собой). Наталья дала читателям altapress.ru несколько советов, что нужно делать, чтобы и в 60 лет ловить восхищенные и завистливые взгляды.

Как себя замотивировать

— Нужно понять, зачем это вам нужно. Как только появится понимание, вы точно пойдете в спортзал. У меня была работа с утра до позднего вечера — «Какой фитнес? И так сойдет». Но однажды я подошла к зеркалу и не понравилась себе, в этот момент меня перещелкнуло. Нашлись и деньги, и время на спорт.

Забудьте про вечное «Я с понедельника начну», «У меня спортивного костюма нет», «Не пойду в зал». Пандемия показала, что люди находят в себе силы выходить на стадион, бегать и прыгать.

Я часто вижу в «Изумрудном», как тетеньки в возрасте с кирпичиками приседают в кустах, наверное, чтобы их не видели. Стесняются, но упорно идут в эти кусты и занимаются. Кто действительно хочет, тот не будет искать себе оправданий.

Фитнес. Спорт. CC0

Спорт должен быть как привычка чистить зубы, им нужно заниматься постоянно. Ведь вы не бросаете щетку, если видите в зеркале, что зубы у вас вроде не желтые? И почему все пытаются «подготовиться к лету»? А зимой вы не существуете? Спячка?

Самое сложное — не бросить. Походила месяц-два, не увидела результата, и все: конституция у меня не та, генетика никакая, кость широкая. Чушь это. «Вон у Машки красивое тело, а у меня ничего еще», — не надо сравнивать себя и человека на финишной прямой. Машкино красивое тело сделала долгая трудоемкая работа.

Вы каждый день должны сравнивать себя с собой вчерашней. Когда видите маленькие победы — легче идти вперед.

Наталья Проворова. Страница Натальи Проворовой в instagram.com

Ради кого нужно стараться

— Если человек занимается ради других, то ему нужно обращаться не к тренеру, а к психологу. Низкая самооценка, отсутствие любви к себе — это страшно. Человек должен жить для себя. Если кто-то тащит вас в спортзал — это плохо. Сейчас покажу, как работает женская логика: «Он меня не любит. Я жирненькая, он сказал, чтоб я в зал пошла» — то есть я его уже ненавижу, потому что ему со мной стыдно. Нет, надо заниматься спортом, потому что ты работаешь над собой, потому что тебе это нравится.

Как прожить единственную жизнь и не кайфануть? Кайф же идти такой спортивной и видеть эти ненавистные взгляды женщин, видеть, как на тебя смотрят мужчины. Если с тобой идет твой кавалер, ему тоже очень приятно. Правда, есть те, кто в паранджу тебя спрячет, а кто-то наоборот хвастается.

У тебя должен быть роман с самой собой, а если его нет — пиши пропало. Без любви к себе не будет ни успехов в карьере, ни счастливых отношений.

Смайлик. Счастье. СС0

В каком возрасте можно себя подзапустить

Ни в каком. Бабушки меня умиляют. Они такие накрашенные, губки-чепчики. От них женским веет, с ними охота общаться. Мы все будем сморщенные, все будем старенькие, а хотелось бы быть похожими на таких бабушек.

Я поражаюсь: тут на стадионе дедушка лет под 80 каким-то кунг-фу занимается. А молодые девицы сидят на лавке. Пока им нормально, но рано или поздно они станут замечать в себе недостатки. А если женщина недовольна собой, то у нее плохое настроение, ПМС, волосы начинают лезть от нервов, она начинает смотреть на других озлобленно, становится мегерой.

Женская природа для того нам дана, чтобы быть красивыми и подавать пример. Не запускайте себя никогда.

Наталья Проворова и тренер. Страница Натальи Проворовой в instagram.com.

И дань моде и необходимость

— Я очень люблю аэропорты: в них сосредоточена энергия успешности, там люди, которые движутся, путешествуют, не лежат на диване. Спортзал — то же самое, это концентрат успешности. Все успешные люди тренируются, это их привычка.

Почему бы спорт не сделать привычкой для всех? Поначалу тяжело, иной раз думаешь, что перестаралась. Во время сушки вообще шесть раз в неделю тренили. Шесть раз!

А вообще нужно стабильно заниматься три-четыре раза в неделю, можно добавить йогу и бег. Если меньше, то можно не тратить ни деньги, ни нервы. Сидите себе дальше.

Во время тренировок нужно работать над всеми частями тела, чтобы не ходить с одними руками-базуками. Должен разрабатываться сбалансированный комплекс тренировок, с этим поможет тренер.

Когда тренишь по абонементу, вырабатывается полезная привычка. И не забывайте высыпаться: человек может даже не худеть от недосыпа.

Фитнес. Спорт. CC0

Стоит ли брать себе тренера

— Результат будет, если найти хорошего тренера. С первым тренером прозанималась год и поняла, что толку не будет: не сошлись темпераментом. Наставник «вялый». Знакомый посоветовал другого тренера. Всего один телефонный звонок — и вот уже шестой год он руководит каждой моей тренировкой. Тренер сменил клуб — я пошла за ним. Спортзал закрыли из-за пандемии — мы три раза в неделю на стадионе.

Многие сами занимаются по видеокурсам. Но это опасно! А если я спину не так поверну? А если грыжа в пояснице и мне нельзя вес поднимать? А если прогиб в спине неправильный? Потом же пойдешь писать жалобы на тех, кто эти курсы выпустил.

Именно тренер формирует любовь к спорту и вашему телу. И помогает спрыгнуть с эмоциональных качелей, состояния, когда сомневаешься, хочешь ли ты работать над собой. И на тренера не стоит жалеть денег, он — «инвестиция» в здоровье.

Лучшее время для тренировок

— Я жила в вечном жутком графике: в 9 быть на работе, а трудишься до 20, а то и до 23. Но надо найти время для тренировок, красивой быть охота.

Первый год тренировалась после работы. В одиннадцать вечера выходила бодренькой из спортзала. Люди должны спать в два часа ночи, а я бодрствовала: с собакой гуляла, стирала, готовила. И потом снова рано вставала, совершенно разбитая.

Поэтому лично мне комфортнее в пять утра встать. В пять встала, в семь — на тренировке, в девять — на работе. У меня ребенок, собака, тренировки, работа, плюс я успевала сходить в кино на все новинки, приготовить поесть, убраться, почитать, а еще я знала, что такое принять пенную ванну при свечах. А девчонки без детей и моложе говорят: «Я такая уставшая после работы, ничего не успела».

Тренировки дают заряд бодрости — это ваше топливо на весь день. Перед сном заниматься не стоит.

Фитнес. Спорт. CC0

Как нужно питаться

— Я сильно любила не покушать, а пожрать. Могла умять большую сковородку жареной картошечки. Ночью — вафельки, шоколадки, борщик. На работе плиточку другую, салатики, булочки — хомячишь и не видишь, как щеки растут. Чай или кофе — не важно, главное — три ложки сахара и сгущенки побольше. В платье и на каблуках чувствовала себя гиппопотамом.

Тяжело, энергии нет: как едим, так себя и чувствуем. Пришла в зал, тренер сказал: «Все: сахар, соль убираешь, иначе эффекта не будет». Меня ломало. Когда сушка была, ела 50 граммов гречки. Я ревела по ночам, ревела, жуя капустные листики. Хотела есть, но держалась. Почти башкой об холодильник билась, но понимала, для чего это. Получила на выходе тело, решила, что это вау и старалась дальше.

Когда я изменила питание, стала по-другому чувствовать себя. Раньше всегда звезда во лбу горела: прыщи и там, и тут замазываешь. Сейчас с правильным питанием лицо чистое, с погрешностью максимум в два высыпания. И я ем не только салаты: могу и плюшки печь, и мороженое навернуть, и с тазиком «шубы» на Новый год.

Нужно питаться сбалансированно — тут я Америку не открою. Не ведитесь на кремлевские диеты и прочие методы из интернета. Никаких экстремальных голоданий, худеть надо дозированно, иначе и кожа может обвиснуть. В этом деле нужен советчик — тренер, диетолог.

Главная задача похудения — сформировать правильную пищевую привычку, а не пострадать-поголодать, уменьшиться в талии и потом нажрать все обратно.

Наталья Проворова. altapress.ru

Пластическая хирургия

— Я ни разу не была у косметолога, ничего не колола, нигде не наращивала. Максимум, что делали с моим лицом — пудровое напыление бровей. Мне советуют сделать скулы, губы. Сейчас же модно в Instagram: ресницы наращенные, «свисток». Это смешно.

Хирургия должна не заменять человека, а дополнять. Если у девчонки действительно нет губ и ей хочется придать форму и это улучшит ей настроение и будет гармонично смотреться на лице — пусть сделает.

Жир в задницы качают — зачем? Все равно целлюлитом покроется, не говоря уже о других проблемах. Лучше ее в зале сделать. А вот грудь — другое дело. У меня все свое, но я же старею, поэтому не исключаю возможности сделать грудь. Вдруг я рожу второго, откормлю его и стану спаниэлем — никто не застрахован, это нормально. А вот когда ты молодой ползешь под нож, когда все на месте — это странно.

Пластическая хирургия должна подчеркивать человеческую индивидуальность, а не создавать копии голливудских звезд. И если с помощью спорта можно изменить тело без вмешательств — лучше тренируйтесь. Так дольше и сложнее, зато вы дополнительно укрепите свое здоровье. Не ходите к хирургам, лучше ходите на профилактические обследования.

Врач. Халат. Болезнь СС0

В человеке все должно быть прекрасно

— И это не требует так много усилий, как иногда кажется. Бывает, идет молоденькая девчонка: легинсы леопардовые, оттуда это вываливается, отсюда — то, волосы лохматые — ты просто расчешись и выгляди опрятно. Не дорогие шмотки или понты тебя украшают, а ты украшаешь одежду. Самая лучшая одежда для женщины — ее тело и, конечно, ум.

Как же скучно, когда с человеком не о чем поговорить. Когда говоришь с ним на обычном языке, а он тебя не понимает. А как не читать, не развиваться? Многие говоря: «Скучно, делать нечего». Когда я общалась с Шевчуком, он мне сказал: «Только дураку может быть с собой скучно».

Мне кайфово одной: почитать, в себе побыть, помедитировать. Люблю Нагорный парк. Посидеть на лавке, поработать — там тихо, спокойно, птички поют, на закат посмотреть, подумать. Это лучше, чем бездумно скроллить ленты соцсетей.

Соцсети крадут у нас жизнь. Мы много следим за чужими успехами, залипаем по нескольку часов в день, хотя в это время могли бы сходить и потренироваться. Бегать, сделать кардиотренировку. Никто не запрещает убрать из холодильника все лишнее и забить его правильными продуктами, открыть книгу, научиться играть в шахматы. Развивайтесь.

Сколько нужно вкладывать в свое тело

— Не нужно жалеть. У меня выходит в месяц так: 15 тыс. рублей — 12 персональных занятий с тренером, несколько раз дополнительно идет йога/растяжка — это 1,7 тыс. рублей за одно занятие. Традиционное правильное питание — 10 тыс., функциональное (протеин и прочее) — 12 тыс. Итого около 40 тыс. рублей. И это не считая маникюров, педикюров, шампуней, мицелярок и прочих женских штук.

Только крашусь сама (улыбается, показывает на кожу головы, с которой не вымылся еще след от краски) — седины, между прочим, у меня еще нет.

Не жалейте на себя денег. Они все равно разойдутся по мелочам.

Комплекс упражнений для начинающих

— Сделайте утреннюю гимнастику, как в школе, растяжку, чтобы разогреть мышцы и не получить травм. Когда разомнетесь, приступайте к силовой тренировке. Сделайте берпи. Это упражнение на все группы мышц. Стоя делаешь наклон и принимаешь упор лежа. Бедра и грудь касаются пола. Отталкиваешься руками, подтягиваешь ноги к себе и выпрямляешься. Делаешь прыжок и хлопок над головой. Чтобы добиться эффекта, нужно выполнять это упражнение быстро — 3 подхода по 15 повторений.

Сделайте присед с полуприседом — неполное приседание, вы переносите вес на пятки и отводите ягодицы назад, будто хотите сесть на стул. И так 3 подхода по 15 повторений. Еще можно сделать присед с подъемом ноги. Чтобы удержаться, лучше использовать петли вроде TRX, их можно найти в любом спортивном магазине. 3 подхода по 10 раз на каждую ногу.

Наталья Проворова. altepress.ru.

Поразводите ноги в позе стульчик. Для этого нужно прижаться спиной к стене и подогнуть ноги, чтобы получился угол 90 градусов — 3 подхода по 20 повторений. Важно подтягиваться, это укрепит пресс и бицепсы — 3 подхода по 15 повторений. Придется научиться и отжиматься. Сделайте это широким хватом. И обратные отжимания, то есть подъем от стула, который находится за вами. Все отжимания по 3 подхода по 15 повторений.

И остается не самое сложное: пресс — 3 подхода по 10 повторений и планка — 3 подхода по 40 секунд.

Помимо тренировок не упускайте возможность размяться в быту. Пока катите коляску с ребенком по стадиону, делайте выпады. Трите полы интенсивнее. Прыгайте, смахивая пыль, с высокой полки шкафа.