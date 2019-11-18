Лучшее для жизни: «Пятёрочка» получила престижную награду за новую концепцию магазина

В 2019 году торговая сеть «Пятёрочка» стала лауреатом премии Best for Life Design Award в номинации «Архитектура ритейла и дизайн среды» в категории «магазин у дома». Награды удостоился московский магазин сети в новой концепции. Подробнее о награде и преимуществах нового магазина — в нашем материале.

Премия Best For Life Design Award

Премия Best For Life Design Award вручается российским и зарубежным компаниям за реализацию проектов в сфере строительства, ремонта, дизайна интерьера и ландшафта, благодаря которым жилое, рабочее пространство и места отдыха становятся более комфортными и экологически безопасными.

В 2019 году почетным членом экспертного совета премии стал известный промышленный дизайнер Карим Рашид. Он оценил все проекты и выбрал лауреатов среди более чем 50 проектов из России и стран ближнего зарубежья.

Магазин «Пятёрочка» в новой концепции. Фото предоставлены ООО «Аймарс Медиа» Магазин «Пятёрочка» в новой концепции. Фото предоставлены ООО «Аймарс Медиа» Магазин «Пятёрочка» в новой концепции. Фото предоставлено ООО «Аймарс Медиа» Магазин «Пятёрочка» в новой концепции. Фото предоставлены ООО «Аймарс Медиа» Магазин «Пятёрочка» в новой концепции. Фото предоставлены ООО «Аймарс Медиа»

Новая концепция магазина «Пятёрочка»

Этой осенью в Москве открылся первый магазин сети в новой концепции, которая учитывает современные тренды в дизайне, внутренней архитектуре и главное — в ожиданиях покупателей.

Универсам в новой концепции позволяет сократить временные затраты на покупки и сделать шопинг более удобным.

Одним из важных изменений стало увеличение продуктов категории fresh сразу в 2 раза. В новом магазине появилась отдельная зона с кофе и свежевыжатым соком. Кроме того, полки большинства категорий товаров оснащены электронными ценниками.

Магазин «Пятёрочка» в новой концепции. Фото предоставлены ООО «Аймарс Медиа»

Также в новом магазине сделан акцент на экологичность. В нем впервые используются покупательские корзины, изготовленные из переработанного пластика. Кроме того, в торговом зале установлен фандомат — специальный аппарат, куда можно сдать пластиковую и алюминиевую тару для последующей переработки.

Степанова Татьяна,

директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:

Мы заботимся о том, чтобы гостям магазинов «Пятёрочка» было еще удобнее совершать покупки. Дизайн новой концепции нашей сети учитывает все самые актуальные тренды в ритейле и покупательских предпочтениях. Уверена, что более эргономичная внутренняя архитектура, дружелюбный дизайн и уютная атмосфера в магазинах будут приносить удовольствие от покупок. Очень рады получить признание Best for life и будем продолжать совершенствоваться, чтобы радовать гостей наших магазинов и делать их жизнь лучше.

Уже со следующего года торговая сеть «Пятёрочка» планирует начать открывать магазины новой концепции в регионах.