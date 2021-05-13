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Лучшие практики бережливого производства представят на конкурсе Федерального центра компетенций

Федеральный центр компетенций проводит конкурс лучших практик бережливого производства для предприятий-участников национального проекта «Производительность труда».

Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

Заявки на конкурс принимаются до 25 мая по двум номинациям: лучшая практика повышения производительности труда и лучшее предложение по улучшению.

Лучшая практика повышения производительности труда — это опубликованное либо готовящееся к публикации на ИТ-платформе производительность. рф методическое пособие для предприятий одного вида деятельности, разработанное для определенного продуктового потока или его части (технологического процесса), которое содержит набор инструкций (типовых решений) для самостоятельной реализации мероприятий по повышению производительности труда.

Что касается второй номинации, то лучшее предложение по улучшению — это представленное предприятием-участником нацпроекта описание одного или нескольких эффективных решений по сокращению потерь в производственных и непроизводственных процессах, которые позволили добиться повышения эффективности и производительности труда в продуктовом потоке или в его части (технологическом процессе).

Церемония награждения победителей будет проведена в рамках пленарного заседания III Федерального форума «Производительность 360». Форум состоится в июне этого года.

Подробная информация о конкурсе и подаче заявки на участие доступна на ИТ-платформе производительность.рф

Справка

Главной целью национального проекта «Производительность труда» является обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей отечественной экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте innov@alregn.ru.

#АЦКР #Производительность_труда #национальный_проект #рцк #Алтайский_край #ЛидерИзменений

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