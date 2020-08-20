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Лучшие руководители Алтайского края удостоены звания «Директор года-2019»

По итогам 2019 года звания «Директор года. Алтайский край» удостоены 30 руководителей различных отраслей бизнеса. От этих людей зависит благополучие семей тысяч сотрудников, качество выпускаемой продукции, уровень её конкурентоспособности, популярность среди потребителей. Многие победители конкурса ежегодно подтверждают свой статус, постоянно движутся вперёд, невзирая на обстоятельства.

В числе лучших управленцев края: строители, врачи, промышленники, аграрии, банкиры, руководители торговых компаний. На участие в конкурсе подали около 200 заявок из которых было выбрано 30 победителей.

Чтобы руководителю получить медаль «Директор года. Алтайский край» его предприятие должно показать рост по сравнению с прошлым годом в размерах объёмов производств, заработной платы, отчислений в бюджет.

В связи с эпидемиологической обстановкой в 2020 году меняется формат поздравления. Организаторами конкурса было решено посетить предприятие каждого победителя и вручить награду. Выездные поздравительные делегации начали свою работу с 5 августа.

Александр Климин.
Александр Климин.
Источник: direktor-altai.ru

Поздравление победителей конкурса «Директор года» от заместителя Председателя Правительства Алтайского края Александра Климина:

Лидеры определены практически в каждой отрасли экономики края. За такими руководителями будущее: совершенствуясь, они направляют к успеху свои предприятия, становятся примерами для коллег, вносят вклад в развитие региона.

Предприятия «Директоров года» — это центры производства, оснащённые современным оборудованием и технологиями для создания конкурентоспособной продукции, оказания услуг, отвечающих международным стандартам качества.

Конечно же, победа в конкурсе «Директор года. Алтайский край» — это не только показатель грамотного выбора вектора развития, эффективного менеджмента и применения технологических новинок, но и личный вклад, нацеленность на результат каждого работника организации.

Поздравляю всех победителей конкурса и желаю успешной реализации новых проектов во благо Алтайского края!

Чтобы отметить результаты директоров, подтверждающих статус победителя несколько лет подряд, была разработана специальная награда — почётный знак «Лидер экономики Алтайского края», которая имеет 3 категории значимости: серебряный знак вручается за 3 победы в конкурсе, золотой — 7 побед, бриллиантовый -10 побед.

По результатам 2019 года 9 директоров награждены почётным серебряным знаком «Лидер экономики Алтайского края»: Бушков Николай Трофимович — генеральный директор ООО «Алтай-Форест»; Германенко Игорь Владимирович — Президент ООО КБ «Алтайкапиталбанк»; Гиляев Руслан Наильевич — директор ООО «Алтайский сталелитейный завод»; Егоров Алексей Геннадьевич — директор ООО «Кипринское»; Косоухов Андрей Петрович — главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер»; Лисицын Александр Викторович — директор ООО «Барнаульский автоцентр КАМАЗ»; Новицкий Александр Викторович — генеральный директор ООО «КСБ Профи»; Ростоцкий Михаил Николаевич — генеральный директор АО «Алтайиндопроект»; Шамков Артем Юрьевич — генеральный директор ООО «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий».

Почётный знак «Лидер экономики» — это награда, олицетворяющая профессионализм и высочайшие управленческие качества своего обладателя. Быть лидером один год — это безусловный успех, а подтверждать статус ежегодно на протяжении несколько лет могут только лучшие из лучших.

Виктор Мещеряков.
Виктор Мещеряков.
Источник: direktor-altai.ru

Виктор Мещеряков,
исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края:

Для меня, как для исполнительного директора Союза промышленников Алтайского края, особая честь, что многие из победителей конкурса «Директор года. Алтайский край» руководят предприятиями, входящими в Союз.

Эти люди, невзирая на обстоятельства, движутся вперёд, развивают родные предприятия, край и страну. В сложившейся эпидемиологической ситуации на руководителях лежит огромная ответственность за здоровье сотрудников, успех организации. Я уверен, что победители конкурса — именно те люди, благодаря которым можно быть спокойным, что промышленность края и её будущее находятся в надёжных руках.

Победители «Директор года-2019. Алтайский край»

Список победителей краевого ежегодного конкурса «Директор года-2019. Алтайский край»:

В разделе «Сельское хозяйство»:

  1. Воронков Рем Александрович — директор ООО «Гея»;
  2. Деккерт Валерий Андреевич — генеральный директор АО «Племенной репродуктор «Чистюньский»;
  3. Егоров Алексей Геннадьевич — директор ООО «Кипринское»;
  4. Устинов Владимир Игоревич — директор ООО «Фермерское хозяйство Устинова В.И.»;
  5. Эльзнер Михаил Федорович — генеральный директор ООО «Смирненькое».

В разделе «Лесное хозяйство»:

  1. Бушков Николай Трофимович — генеральный директор ООО «Алтай-Форест»;

В разделе «Промышленное производство»:

  1. Гиляев Руслан Наильевич — директор ООО «Алтайский сталелитейный завод»;
  2. Кошелев Юрий Антонович — генеральный директор АО «Алтайвитамины»;
  3. Мазалов Геннадий Петрович — директор АО СЗ «БКЖБИ-2»;
  4. Мограбян Сурик Рубенович — индивидуальный предприниматель;
  5. Плешкань Сергей Николаевич — генеральный директор АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»;
  6. Рыбников Алексей Анатольевич — генеральный директор ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»;
  7. Рябушенко Николай Александрович — генеральный директор ОАО «Новоалтайский завод мостовых конструкций»;
  8. Саньков Александр Анатольевич — директор Рубцовского филиала АО «НПК «Уралвагонзавод»;
  9. Шамков Артем Юрьевич — генеральный директор ООО «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий»;

В разделе «Строительство»:

  1. Белоусова Ксения Александровна — директор ООО «Специализированный Застройщик Инвестиционно-Строительная Компания «Алгоритм»;
  2. Зайцев Александр Владимирович — директор ООО «Венталь»;
  3. Овсянников Кирилл Сергеевич — директор ООО «Железобетонные изделия Сибири»;
  4. Пелёдов Павел Сергеевич — генеральный директор ООО «ПКФ «Отделстрой»;

В разделе «Безопасность»:

  1. Новицкий Александр Викторович — генеральный директор ООО «КСБ Профи»;

В разделе «Проектно-изыскательные работы»:

  1. Вайгандт Виктор Фёдорович — директор ООО «Барнаулстройизыскания»;
  2. Горлов Евгений Анатольевич — генеральный директор ООО «Алтайский трест инженерно-строительных изысканий»;
  3. Колотов Владимир Павлович — генеральный директор ООО «Проектный институт «Алтайгражданпроект»;
  4. Ростоцкий Михаил Николаевич — генеральный директор АО «Алтайиндопроект»;

В разделе «Здравоохранение»:

  1. Елфимов Фёдор Егорович — генеральный директор АО «Санаторий «Рассия»;
  2. Косоухов Андрей Петрович — главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер»;

В разделе «Транспорт»:

  1. Лисицын Александр Викторович — директор ООО «Барнаульский автоцентр КАМАЗ»;

В разделе «Банковская деятельность»:

  1. Вебер Эльвира Александровна — управляющий Региональным операционным офисом «Алтайский» Филиала Сибирский ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;
  2. Германенко Игорь Владимирович — Президент ООО КБ «Алтайкапиталбанк»;

В разделе «Страховые компании»:

  1. Мидонов Владимир Николаевич — директор Алтайского регионального филиала ООО «Страховая Компания «Согласие».

О конкурсе «Директор года. Алтайский край»

Конкурс «Директор года. Алтайский край» учреждён в 2003 году. Цель конкурса: поддержка усилий руководителей предприятий, фирм всех форм собственности в дальнейшем развитии экономики Алтайского края, расширении производства, распространении опыта эффективного руководства, внедрении достижений научно-технического прогресса, разработке новых технологий в различных отраслях экономики.

В качестве кандидатов на участие в конкурсе рассматриваются руководители предприятий, расположенных на территории Алтайского края. Руководители предприятий должны работать на руководящей должности на данном предприятии не менее двух лет. Предприятия, где работают участвующие в конкурсе руководители, предоставляют показатели:

  • темп изменения объёма производства (продаж, предоставленных услуг), %;
  • темп изменения платежей в бюджет, %,
  • темп изменения средней заработной платы, руб.% к уровню прошлого года

Конкурс «Директор года. Алтайский край» направлен на развитие экономически перспективных и социально-ответственных предприятий края. Участие в конкурсе — это возможность продемонстрировать успехи компании широкой общественности и привлечь внимание потенциальных клиентов и партнёров.

Конкурс проводится при поддержке Правительства Алтайского края. Учредители конкурса Союз промышленников Алтайского края, Союз агропромышленных формирований Алтайского края, Алтайский банковский союз, Алтайский союз предпринимателей, Союз строителей и инвесторов Алтайского края. Организатор конкурса — Маркетинговая мастерская Алексея Беловолова.

С 2003 по 2019 год 218 руководителей предприятий получили почётное звание «Директор года. Алтайский край».

Из них серебряным знаком «Лидер экономики Алтайского края» отмечены 68 руководителя, золотым — 16 участников конкурса.

Самой высокой наградой — бриллиантовым знаком награждены 6 конкурсантов. В 2013 году — директор ОАО «Залесовское» Виктор Яковлевич Бокий и генеральный директор ОАО «Иткульский спиртзавод» Виктор Михайлович Сурков, в 2015 году — глава крестьянского хозяйства Александр Васильевич Гуков, в 2016 году — генеральный директор ЗАО «Алтайвитамины» Юрий Антонович Кошелев, в 2017 году — генеральный директор ЗАО «Санаторий «Россия» Елфимов Фёдор Егорович и генеральный директор АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» Плешкань Сергей Николаевич.

Елена Беловолова.
Елена Беловолова.
Источник: direktor-altai.ru

Елена Беловолова,
руководитель конкурса «Директор года. Алтайский край»:

Я горжусь, что в Алтайском крае есть такие руководители. Вот уже 17 лет, организовывая конкурс, анализируя информацию о достижениях участников в минувшем году, восхищаюсь, какой рывок вперёд удаётся делать предприятиям, у руля которых стоят эти люди. Особенно радует, когда в клуб победителей входят молодые предприятия, это показывает, что бизнес-сообщество в крае растёт, появляются новые направления, новые лица, компании, которые постоянно стремятся к развитию.

Победители конкурса «Директор года» — это богатство Алтайского края и всей России. Именно на таких профессионалов нужно равняться!

Информационные ресурсы краевого ежегодного конкурса «Директор года. Алтайский край»

  • Ежегодный справочник «Директор года. Алтайский край» — включает в себя расширенную информацию о победителях конкурса и достижениях их предприятий.
  • Сайт direktor-altai.ru дублирует информацию справочника. Интернет-ресурс конкурса постоянно совершенствуется — появляются новые разделы, увеличивается посещаемость. У победителей конкурса появилась возможность освещать жизнь своего предприятия на сайте в специальном разделе «Новости».
  • Группы в социальных сетях. Итоги конкурса «Директор года. Алтайский край» освещаются в популярных региональных соц. сетях, соц. сетях региональных СМИ.
  • Краевые СМИ. Каждая церемония награждения победителей конкурса становится ярким событием регионального значения и активно освещается средствами массовой информации Алтайского края.

Победители «Директор года-2019. Алтайский край»

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