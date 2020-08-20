Лучшие руководители Алтайского края удостоены звания «Директор года-2019»

По итогам 2019 года звания «Директор года. Алтайский край» удостоены 30 руководителей различных отраслей бизнеса. От этих людей зависит благополучие семей тысяч сотрудников, качество выпускаемой продукции, уровень её конкурентоспособности, популярность среди потребителей. Многие победители конкурса ежегодно подтверждают свой статус, постоянно движутся вперёд, невзирая на обстоятельства.

В числе лучших управленцев края: строители, врачи, промышленники, аграрии, банкиры, руководители торговых компаний. На участие в конкурсе подали около 200 заявок из которых было выбрано 30 победителей.

Чтобы руководителю получить медаль «Директор года. Алтайский край» его предприятие должно показать рост по сравнению с прошлым годом в размерах объёмов производств, заработной платы, отчислений в бюджет.

В связи с эпидемиологической обстановкой в 2020 году меняется формат поздравления. Организаторами конкурса было решено посетить предприятие каждого победителя и вручить награду. Выездные поздравительные делегации начали свою работу с 5 августа.