Лучшие руководители Алтайского края удостоены звания «Директор года-2019»

Поздравление победителей конкурса «Директор года» от заместителя Председателя Правительства Алтайского края Александра Климина:
Лидеры определены практически в каждой отрасли экономики края. За такими руководителями будущее: совершенствуясь, они направляют к успеху свои предприятия, становятся примерами для коллег, вносят вклад в развитие региона.
Предприятия «Директоров года» — это центры производства, оснащённые современным оборудованием и технологиями для создания конкурентоспособной продукции, оказания услуг, отвечающих международным стандартам качества.
Конечно же, победа в конкурсе «Директор года. Алтайский край» — это не только показатель грамотного выбора вектора развития, эффективного менеджмента и применения технологических новинок, но и личный вклад, нацеленность на результат каждого работника организации.
Поздравляю всех победителей конкурса и желаю успешной реализации новых проектов во благо Алтайского края!
Чтобы отметить результаты директоров, подтверждающих статус победителя несколько лет подряд, была разработана специальная награда — почётный знак «Лидер экономики Алтайского края», которая имеет 3 категории значимости: серебряный знак вручается за 3 победы в конкурсе, золотой — 7 побед, бриллиантовый -10 побед.
По результатам 2019 года 9 директоров награждены почётным серебряным знаком «Лидер экономики Алтайского края»: Бушков Николай Трофимович — генеральный директор ООО «Алтай-Форест»; Германенко Игорь Владимирович — Президент ООО КБ «Алтайкапиталбанк»; Гиляев Руслан Наильевич — директор ООО «Алтайский сталелитейный завод»; Егоров Алексей Геннадьевич — директор ООО «Кипринское»; Косоухов Андрей Петрович — главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер»; Лисицын Александр Викторович — директор ООО «Барнаульский автоцентр КАМАЗ»; Новицкий Александр Викторович — генеральный директор ООО «КСБ Профи»; Ростоцкий Михаил Николаевич — генеральный директор АО «Алтайиндопроект»; Шамков Артем Юрьевич — генеральный директор ООО «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий».
Почётный знак «Лидер экономики» — это награда, олицетворяющая профессионализм и высочайшие управленческие качества своего обладателя. Быть лидером один год — это безусловный успех, а подтверждать статус ежегодно на протяжении несколько лет могут только лучшие из лучших.
Виктор Мещеряков,
исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края:
Для меня, как для исполнительного директора Союза промышленников Алтайского края, особая честь, что многие из победителей конкурса «Директор года. Алтайский край» руководят предприятиями, входящими в Союз.
Эти люди, невзирая на обстоятельства, движутся вперёд, развивают родные предприятия, край и страну. В сложившейся эпидемиологической ситуации на руководителях лежит огромная ответственность за здоровье сотрудников, успех организации. Я уверен, что победители конкурса — именно те люди, благодаря которым можно быть спокойным, что промышленность края и её будущее находятся в надёжных руках.
Победители «Директор года-2019. Алтайский край»
Список победителей краевого ежегодного конкурса «Директор года-2019. Алтайский край»:
В разделе «Сельское хозяйство»:
- Воронков Рем Александрович — директор ООО «Гея»;
- Деккерт Валерий Андреевич — генеральный директор АО «Племенной репродуктор «Чистюньский»;
- Егоров Алексей Геннадьевич — директор ООО «Кипринское»;
- Устинов Владимир Игоревич — директор ООО «Фермерское хозяйство Устинова В.И.»;
- Эльзнер Михаил Федорович — генеральный директор ООО «Смирненькое».
В разделе «Лесное хозяйство»:
- Бушков Николай Трофимович — генеральный директор ООО «Алтай-Форест»;
В разделе «Промышленное производство»:
- Гиляев Руслан Наильевич — директор ООО «Алтайский сталелитейный завод»;
- Кошелев Юрий Антонович — генеральный директор АО «Алтайвитамины»;
- Мазалов Геннадий Петрович — директор АО СЗ «БКЖБИ-2»;
- Мограбян Сурик Рубенович — индивидуальный предприниматель;
- Плешкань Сергей Николаевич — генеральный директор АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»;
- Рыбников Алексей Анатольевич — генеральный директор ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»;
- Рябушенко Николай Александрович — генеральный директор ОАО «Новоалтайский завод мостовых конструкций»;
- Саньков Александр Анатольевич — директор Рубцовского филиала АО «НПК «Уралвагонзавод»;
- Шамков Артем Юрьевич — генеральный директор ООО «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий»;
В разделе «Строительство»:
- Белоусова Ксения Александровна — директор ООО «Специализированный Застройщик Инвестиционно-Строительная Компания «Алгоритм»;
- Зайцев Александр Владимирович — директор ООО «Венталь»;
- Овсянников Кирилл Сергеевич — директор ООО «Железобетонные изделия Сибири»;
- Пелёдов Павел Сергеевич — генеральный директор ООО «ПКФ «Отделстрой»;
В разделе «Безопасность»:
- Новицкий Александр Викторович — генеральный директор ООО «КСБ Профи»;
В разделе «Проектно-изыскательные работы»:
- Вайгандт Виктор Фёдорович — директор ООО «Барнаулстройизыскания»;
- Горлов Евгений Анатольевич — генеральный директор ООО «Алтайский трест инженерно-строительных изысканий»;
- Колотов Владимир Павлович — генеральный директор ООО «Проектный институт «Алтайгражданпроект»;
- Ростоцкий Михаил Николаевич — генеральный директор АО «Алтайиндопроект»;
В разделе «Здравоохранение»:
- Елфимов Фёдор Егорович — генеральный директор АО «Санаторий «Рассия»;
- Косоухов Андрей Петрович — главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер»;
В разделе «Транспорт»:
- Лисицын Александр Викторович — директор ООО «Барнаульский автоцентр КАМАЗ»;
В разделе «Банковская деятельность»:
- Вебер Эльвира Александровна — управляющий Региональным операционным офисом «Алтайский» Филиала Сибирский ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;
- Германенко Игорь Владимирович — Президент ООО КБ «Алтайкапиталбанк»;
В разделе «Страховые компании»:
- Мидонов Владимир Николаевич — директор Алтайского регионального филиала ООО «Страховая Компания «Согласие».
О конкурсе «Директор года. Алтайский край»
Конкурс «Директор года. Алтайский край» учреждён в 2003 году. Цель конкурса: поддержка усилий руководителей предприятий, фирм всех форм собственности в дальнейшем развитии экономики Алтайского края, расширении производства, распространении опыта эффективного руководства, внедрении достижений научно-технического прогресса, разработке новых технологий в различных отраслях экономики.
В качестве кандидатов на участие в конкурсе рассматриваются руководители предприятий, расположенных на территории Алтайского края. Руководители предприятий должны работать на руководящей должности на данном предприятии не менее двух лет. Предприятия, где работают участвующие в конкурсе руководители, предоставляют показатели:
- темп изменения объёма производства (продаж, предоставленных услуг), %;
- темп изменения платежей в бюджет, %,
- темп изменения средней заработной платы, руб.% к уровню прошлого года
Конкурс «Директор года. Алтайский край» направлен на развитие экономически перспективных и социально-ответственных предприятий края. Участие в конкурсе — это возможность продемонстрировать успехи компании широкой общественности и привлечь внимание потенциальных клиентов и партнёров.
Конкурс проводится при поддержке Правительства Алтайского края. Учредители конкурса Союз промышленников Алтайского края, Союз агропромышленных формирований Алтайского края, Алтайский банковский союз, Алтайский союз предпринимателей, Союз строителей и инвесторов Алтайского края. Организатор конкурса — Маркетинговая мастерская Алексея Беловолова.
С 2003 по 2019 год 218 руководителей предприятий получили почётное звание «Директор года. Алтайский край».
Из них серебряным знаком «Лидер экономики Алтайского края» отмечены 68 руководителя, золотым — 16 участников конкурса.
Самой высокой наградой — бриллиантовым знаком награждены 6 конкурсантов. В 2013 году — директор ОАО «Залесовское» Виктор Яковлевич Бокий и генеральный директор ОАО «Иткульский спиртзавод» Виктор Михайлович Сурков, в 2015 году — глава крестьянского хозяйства Александр Васильевич Гуков, в 2016 году — генеральный директор ЗАО «Алтайвитамины» Юрий Антонович Кошелев, в 2017 году — генеральный директор ЗАО «Санаторий «Россия» Елфимов Фёдор Егорович и генеральный директор АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» Плешкань Сергей Николаевич.
Елена Беловолова,
руководитель конкурса «Директор года. Алтайский край»:
Я горжусь, что в Алтайском крае есть такие руководители. Вот уже 17 лет, организовывая конкурс, анализируя информацию о достижениях участников в минувшем году, восхищаюсь, какой рывок вперёд удаётся делать предприятиям, у руля которых стоят эти люди. Особенно радует, когда в клуб победителей входят молодые предприятия, это показывает, что бизнес-сообщество в крае растёт, появляются новые направления, новые лица, компании, которые постоянно стремятся к развитию.
Победители конкурса «Директор года» — это богатство Алтайского края и всей России. Именно на таких профессионалов нужно равняться!
Информационные ресурсы краевого ежегодного конкурса «Директор года. Алтайский край»
- Ежегодный справочник «Директор года. Алтайский край» — включает в себя расширенную информацию о победителях конкурса и достижениях их предприятий.
- Сайт direktor-altai.ru дублирует информацию справочника. Интернет-ресурс конкурса постоянно совершенствуется — появляются новые разделы, увеличивается посещаемость. У победителей конкурса появилась возможность освещать жизнь своего предприятия на сайте в специальном разделе «Новости».
- Группы в социальных сетях. Итоги конкурса «Директор года. Алтайский край» освещаются в популярных региональных соц. сетях, соц. сетях региональных СМИ.
- Краевые СМИ. Каждая церемония награждения победителей конкурса становится ярким событием регионального значения и активно освещается средствами массовой информации Алтайского края.