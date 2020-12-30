Стоп-кадр. Altapress.ru представляет лучшие снимки 2020 года, в которых история отпечаталась на века

Антиковидный костюм врача делает его похожим на инопланетянина или на героя фантастического фильма, прибывшего на другую планету. Эдакого Дар-Ветра из «Туманности Андромеды». Но мир — наш, доктор — наш, и реальность — тоже не вымышленная. Просто такой стала работа врачей в красной зоне.
А вот в алтайских деревнях к коронавирусу сначала люди относились скептически. Мы поехали в отдаленные села и нашли Владимира — последнего обитателя поселка Чупино Шипуновского района. «Чума не пройдет», — со смехом говорил он.
Затем мы отправились в Белокуриху, немного опустевшую на самоизоляции и совсем не похожую на себя. Так родился снимок, в котором сами по себе гуляют кошка и журналист Altapress Анна Недобиткова.
На этом снимке счастливые Наталья Москвитина, ее дочь Агата и акушер-гинеколог Дарья Кобзева. 8 марта в метель с нулевой видимостью спасатели везли Наталью на снегоболотоходе «Лось» до райцентра Шипуново. А оттуда уже на реанимобиле в перинатальный центр «Дар». Все сработали на отлично — и врачи, и мама, и родившаяся вовремя Агата.
Перефразировав знаменитую фразу из кинофильма «Сибирский цирюльник», этот снимок о голосовании по поправкам в Конституцию можно было бы назвать так: «В России люди голосуют как звери, а звери — как люди».
Ешь, пока горячее. Тема школьного питания по путинскому поручению стала одной из наиболее разогретых в этом году. Досталось даже министру образования Алтайского края Максиму Костенко, который решил, что может спорить с Геннадием Онищенко.
А этот снимок можно было бы озаглавить так — «Ну. я пошел». Андрей Осипов (в центре) переходит из депутатов АКЗС в бизнес-омбудсмены.
Народное шествие «Бессмертный полк» в 2020 году 9 мая не состоялось. Но в балконном или оконном формате он все-таки прошел. Слава героям!
Еще два снимка наших фотокорров лишний раз подтверждают, что депутат — это веселая работа в Алтайском крае. Даже радостно нам стало за народных избранников.
«Бабушка, возьми меня на ручки!». Алтайские пенсионеры отправились со своими домочадцами на дачи-огороды.
Верная примета: если «Стрижи» в Барнауле — значит скоро День города.
Этот снимок сделан на побережье Оби во время соревнований по вейкбордингу. Есть «Полет над гнездом кукушки», а это «Полет над мостом Барнаула».
Исторический снимок — «Франк пришел».
В Барнауле начали ремонтировать ключевой транспортный объект. Старый мост — лучше новых двух, не правда ли?
Фанатов барнаульского «Динамо» не пускают на стадион. Но настоящий болельщик всегда докричиться до своих игроков.
Уж чего-чего, а патронов в Барнауле хватает. Снимок сделан на «Барнаульском станкостроительном заводе», в структуру которого входит и патронный завод.
К отчету готов. Губернатор Виктор Томенко рассказал о работе правительства и получил разные оценки от фракций.
Этот снимок можно было бы назвать так: «Разговор по душам».
А вот этот — «Чего сидим? Кого ждем?».
Запылившиеся звезды 90-х как будто и не уезжали из Барнаула. Конечно! Где еще соберешь такие аншлаги?
А вот этот снимочек так и просится в подборку «Иностранные туристы заплутали в Барнауле».
И все-таки хорошо, что високосный 2020-й наконец-то завершается. Следом идет Год Быка. Его «зажгли» на нулевом километре Барнаула, чтобы радовались все — и губернатор с мэром, и министры, и все остальные жители края.
Остальные снимки 2020 года в подписях не нуждаются.