Стоп-кадр. Altapress.ru представляет лучшие снимки 2020 года, в которых история отпечаталась на века

К концу Года Крысы у людей наступила огромная психологическая усталость от коронавирусной инфекции. Прилетевший из Китая вирус словно затмил собой все остальные события. Но 2020 год войдет в историю и другими запоминающимися фактами, в том числе в Алтайском крае. В нашей подборке наиболее интересные работы Анны Зайковой и Дмитрия Лямзина — наших замечательных фотокорров.

Антиковидный костюм врача делает его похожим на инопланетянина или на героя фантастического фильма, прибывшего на другую планету. Эдакого Дар-Ветра из «Туманности Андромеды». Но мир — наш, доктор — наш, и реальность — тоже не вымышленная. Просто такой стала работа врачей в красной зоне.

Лучшие снимки 2020 года от фотографов ИД «Алтапресс». Дмитрий Лямзин

А вот в алтайских деревнях к коронавирусу сначала люди относились скептически. Мы поехали в отдаленные села и нашли Владимира — последнего обитателя поселка Чупино Шипуновского района. «Чума не пройдет», — со смехом говорил он.

Лучшие снимки 2020 года от фотографов ИД «Алтапресс». Дмитрий Лямзин

Затем мы отправились в Белокуриху, немного опустевшую на самоизоляции и совсем не похожую на себя. Так родился снимок, в котором сами по себе гуляют кошка и журналист Altapress Анна Недобиткова.

Лучшие снимки 2020 года от фотографов ИД «Алтапресс» Анна Зайкова

На этом снимке счастливые Наталья Москвитина, ее дочь Агата и акушер-гинеколог Дарья Кобзева. 8 марта в метель с нулевой видимостью спасатели везли Наталью на снегоболотоходе «Лось» до райцентра Шипуново. А оттуда уже на реанимобиле в перинатальный центр «Дар». Все сработали на отлично — и врачи, и мама, и родившаяся вовремя Агата.

Лучшие снимки 2020 года от фотографов ИД «Алтапресс» Анна Зайкова

Перефразировав знаменитую фразу из кинофильма «Сибирский цирюльник», этот снимок о голосовании по поправкам в Конституцию можно было бы назвать так: «В России люди голосуют как звери, а звери — как люди».

Лучшие снимки 2020 года от фотографов ИД «Алтапресс» Анна Зайкова

Ешь, пока горячее. Тема школьного питания по путинскому поручению стала одной из наиболее разогретых в этом году. Досталось даже министру образования Алтайского края Максиму Костенко, который решил, что может спорить с Геннадием Онищенко.

Лучшие снимки 2020 года от фотографов ИД «Алтапресс» Анна Зайкова

А этот снимок можно было бы озаглавить так — «Ну. я пошел». Андрей Осипов (в центре) переходит из депутатов АКЗС в бизнес-омбудсмены.

Лучшие снимки 2020 года от фотографов ИД «Алтапресс» Анна Зайкова

Народное шествие «Бессмертный полк» в 2020 году 9 мая не состоялось. Но в балконном или оконном формате он все-таки прошел. Слава героям!

Лучшие снимки 2020 года от фотографов ИД «Алтапресс» Анна Зайкова

Еще два снимка наших фотокорров лишний раз подтверждают, что депутат — это веселая работа в Алтайском крае. Даже радостно нам стало за народных избранников.

Лучшие снимки 2020 года от фотографов ИД «Алтапресс» Анна Зайкова

Лучшие снимки 2020 года от фотографов ИД «Алтапресс» Анна Зайкова

«Бабушка, возьми меня на ручки!». Алтайские пенсионеры отправились со своими домочадцами на дачи-огороды.

Лучшие снимки 2020 года от фотографов ИД «Алтапресс» Анна Зайкова

Верная примета: если «Стрижи» в Барнауле — значит скоро День города.

Лучшие снимки 2020 года от фотографов ИД «Алтапресс» Анна Зайкова

Этот снимок сделан на побережье Оби во время соревнований по вейкбордингу. Есть «Полет над гнездом кукушки», а это «Полет над мостом Барнаула».

Лучшие снимки 2020 года от фотографов ИД «Алтапресс» Анна Зайкова

Исторический снимок — «Франк пришел».

Лучшие снимки 2020 года от фотографов ИД «Алтапресс» Анна Зайкова

В Барнауле начали ремонтировать ключевой транспортный объект. Старый мост — лучше новых двух, не правда ли?

Лучшие снимки 2020 года от фотографов ИД «Алтапресс» Анна Зайкова

Фанатов барнаульского «Динамо» не пускают на стадион. Но настоящий болельщик всегда докричиться до своих игроков.

Лучшие снимки 2020 года от фотографов ИД «Алтапресс». Дмитрий Лямзин

Уж чего-чего, а патронов в Барнауле хватает. Снимок сделан на «Барнаульском станкостроительном заводе», в структуру которого входит и патронный завод.

Лучшие снимки 2020 года от фотографов ИД «Алтапресс». Дмитрий Лямзин

К отчету готов. Губернатор Виктор Томенко рассказал о работе правительства и получил разные оценки от фракций.

Лучшие снимки 2020 года от фотографов ИД «Алтапресс» Анна Зайкова

Этот снимок можно было бы назвать так: «Разговор по душам».

Лучшие снимки 2020 года от фотографов ИД «Алтапресс» Анна Зайкова

А вот этот — «Чего сидим? Кого ждем?».

Лучшие снимки 2020 года от фотографов ИД «Алтапресс» Анна Зайкова

Запылившиеся звезды 90-х как будто и не уезжали из Барнаула. Конечно! Где еще соберешь такие аншлаги?

Лучшие снимки 2020 года от фотографов ИД «Алтапресс». Дмитрий Лямзин

А вот этот снимочек так и просится в подборку «Иностранные туристы заплутали в Барнауле».

Лучшие снимки 2020 года от фотографов ИД «Алтапресс» Анна Зайкова

И все-таки хорошо, что високосный 2020-й наконец-то завершается. Следом идет Год Быка. Его «зажгли» на нулевом километре Барнаула, чтобы радовались все — и губернатор с мэром, и министры, и все остальные жители края.

Лучшие снимки 2020 года от фотографов ИД «Алтапресс» Анна Зайкова

Остальные снимки 2020 года в подписях не нуждаются.