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Жизнь
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Лучших сортировщиков определили на Алтай-Коксе

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди сортировщиков кокса. Победителем стал Владимир Лымарь. Ему вручили диплом и денежную премию.

Конкурс профмастерства
Конкурс профмастерства
Алтай-Кокс

За звание лучшего по профессии боролись сортировщики коксового цеха. После теоретического задания они описывали технологическую схему сортировки кокса для выделения заданных фракций (марок), описывали порядок и полноту действий при регулировке конвейерных лент.

Владимир Лымарь
Владимир Лымарь
Алтай-Кокс
Призеры конкурса
Призеры конкурса
Алтай-Кокс
Конкурс профмастерства
Конкурс профмастерства
Алтай-Кокс
Конкурс профмастерства
Конкурс профмастерства
Алтай-Кокс

Второе место в конкурсе занял Роман Максимов. Третье — Сергей Слепухин. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Евгению Шапкину. Почетной грамотой от профсоюзной организации наградили Евгения Агеева. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит десять конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту.

Справка:

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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