В этом материале мы собрали 6 лучших водяных насосов для скважины по версии проекта RankQuality.com, которые помогут организовать водоснабжение загородного дома.
Лучшие водяные насосы для скважины (для чистой воды)
Grundfos MQ 3−35 (850 Вт)
Поверхностная насосная станция, способная поднять воду с максимальным напором с глубины до 8 метров. Производительность — 3 кубометра в час, чего хватит для снабжения большого загородного дома. Подразумевает горизонтальную установку в сухом помещении (не погружная).
Насос предназначен для работы с чистой водой. Оснащается защитными системами, предотвращающими перегрев или сухой ход. Отличается тихой работой, поэтому может устанавливаться в непосредственной близости от жилых помещений.
BELAMOS TF3−80 (1000 Вт)
Погружной скважинный насос, способный поднять воду с глубины до 80 метров. Отличное решение для домов, расположенных в районах с малой высотой чистых грунтовых потоков. Обеспечивает предельную производительность 2,7 кубометра в час при максимальной длине шланга в 85 метров. Подразумевает вертикальное размещение.
Оснащается системой защиты от перегрева. Характеризуется тихой работой. В комплекте — 50-метровый трёхжильный кабель с заземлением и двойной оплёткой для быстрого и простого монтажа.
Вихрь CH-100B (1100 Вт)
Погружной скважинный насос, который может поднять воду на высоту до 35 метров. Подходит для использования в скважинах малой и средней глубины, расположенных в отдалении от дома — он способен сохранять максимальный напор при подаче на расстояние до 100 метров. Производительность составляет до 2,4 кубометров в час (хватит для небольшой семьи из 2−3 человек).
Насос отличается сочетанием высокой мощности и низкой цены. Кроме того, он выполняется в корпусе из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую долговечность.
Джилекс Водомет ПРОФ 55/50 (600 Вт)
Бюджетный погружной насос, предназначенный для установки в неглубокие или средние скважины (до 30 метров), расположенные неподалёку от дома (максимальная дальность подачи при сохранении напора составляет 50 метров). Производительность устройства составляет 3,3 кубометра в час, чего достаточно для семьи из 3−4 человек.
Несмотря на то, что он предназначен для чистой воды, он способен перекачивать загрязнённую песком и глиной жидкость. Однако это — внеэксплуатационный режим работы, поэтому долговечность не гарантируется.
Лучшие водяные насосы для скважины (для грязной воды)
Sea-Land Verti Line 176 M (2170 Вт)
Высокомощный скважинный насос погружного типа, способный быстро откачать грязную воду или обеспечить водоснабжение большого частного дома с семьёй из 5−7 человек. Максимальная производительность устройства составляет 9 кубометров в час. Способен сохранять напор при подаче воды на расстояние до 81 метра.
Насос защищён от перегрева и выполняется в корпусе из нержавеющего металла, благодаря чему его техобслуживание практически не требуется.
Vodotok БЦПЭ-ГВ-85−0,5−63м-Ч (800 Вт)
Бюджетный скважинный насос погружного типа, который справляется с водой, загрязнённой песком или глиной. Выдерживает спуск на глубину до 120 метров, но при этом максимальная производительность (4,2 кубометра в час) сохраняется только при длине подключения 97 метров.