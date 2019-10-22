Качество и практичность работы автономной системы водоснабжения в загородном доме во многом зависит от насоса. Именно он определяет и напор, и просто возможность подачи жидкости. Поэтому очень важно выбрать действительно хороший водяной насос для скважины.

В этом материале мы собрали 6 лучших водяных насосов для скважины по версии проекта RankQuality.com, которые помогут организовать водоснабжение загородного дома.

Лучшие водяные насосы для скважины ( для чистой воды)

Grundfos MQ 3−35 ( 850 Вт)

Поверхностная насосная станция, способная поднять воду с максимальным напором с глубины до 8 метров. Производительность — 3 кубометра в час, чего хватит для снабжения большого загородного дома. Подразумевает горизонтальную установку в сухом помещении (не погружная).

Насос предназначен для работы с чистой водой. Оснащается защитными системами, предотвращающими перегрев или сухой ход. Отличается тихой работой, поэтому может устанавливаться в непосредственной близости от жилых помещений.

BELAMOS TF3−80 ( 1000 Вт)

BELAMOS TF3−80 ( 1000 Вт) Фото: предоставлено рекламодателем.

Погружной скважинный насос, способный поднять воду с глубины до 80 метров. Отличное решение для домов, расположенных в районах с малой высотой чистых грунтовых потоков. Обеспечивает предельную производительность 2,7 кубометра в час при максимальной длине шланга в 85 метров. Подразумевает вертикальное размещение.

Оснащается системой защиты от перегрева. Характеризуется тихой работой. В комплекте — 50-метровый трёхжильный кабель с заземлением и двойной оплёткой для быстрого и простого монтажа.

Вихрь CH-100B ( 1100 Вт)

Вихрь CH-100B ( 1100 Вт) Фото: предоставлено рекламодателем.

Погружной скважинный насос, который может поднять воду на высоту до 35 метров. Подходит для использования в скважинах малой и средней глубины, расположенных в отдалении от дома — он способен сохранять максимальный напор при подаче на расстояние до 100 метров. Производительность составляет до 2,4 кубометров в час (хватит для небольшой семьи из 2−3 человек).

Насос отличается сочетанием высокой мощности и низкой цены. Кроме того, он выполняется в корпусе из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую долговечность.

Джилекс Водомет ПРОФ 55/50 ( 600 Вт)

Джилекс Водомет ПРОФ 55/50 ( 600 Вт) Фото: предоставлено рекламодателем.

Бюджетный погружной насос, предназначенный для установки в неглубокие или средние скважины (до 30 метров), расположенные неподалёку от дома (максимальная дальность подачи при сохранении напора составляет 50 метров). Производительность устройства составляет 3,3 кубометра в час, чего достаточно для семьи из 3−4 человек.

Несмотря на то, что он предназначен для чистой воды, он способен перекачивать загрязнённую песком и глиной жидкость. Однако это — внеэксплуатационный режим работы, поэтому долговечность не гарантируется.

Лучшие водяные насосы для скважины ( для грязной воды)

Sea-Land Verti Line 176 M ( 2170 Вт)

Высокомощный скважинный насос погружного типа, способный быстро откачать грязную воду или обеспечить водоснабжение большого частного дома с семьёй из 5−7 человек. Максимальная производительность устройства составляет 9 кубометров в час. Способен сохранять напор при подаче воды на расстояние до 81 метра.

Насос защищён от перегрева и выполняется в корпусе из нержавеющего металла, благодаря чему его техобслуживание практически не требуется.

Vodotok БЦПЭ-ГВ-85−0,5−63м-Ч ( 800 Вт)

Vodotok БЦПЭ-ГВ-85−0,5−63м-Ч ( 800 Вт) Фото: предоставлено рекламодателем.

Бюджетный скважинный насос погружного типа, который справляется с водой, загрязнённой песком или глиной. Выдерживает спуск на глубину до 120 метров, но при этом максимальная производительность (4,2 кубометра в час) сохраняется только при длине подключения 97 метров.