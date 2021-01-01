Лучшие истории-2020. Школьник из Алтайского края оплатил проезд ребенка и получил более 1 млн рублей

О поступке подростка рассказала Наталья Мишина, блогер из Санкт-Петербурга, она приехала в Камень-на-Оби навестить родных. В автобусе, в котором она ехали с маленьким сыном, водитель потребовал заплатить за ребенка. Когда девушка протянула ему деньги, оказалось, что за них уже заплатили.
Мальчик увидел, что молодой маме нужна помощь и расплатился за нее.
Я удивилась и подсела к подростку. Узнала о нем совсем не много. Сказал, что живет вдвоем с мамой, что его папа погиб. В их семье принято заботиться друг о друге. Он увидел, что мне нужна помощь, — вот и заплатил. Это очень меня тронуло. Я хотела как-то отблагодарить Ваню, но тут объявили его остановку, он вышел, а я даже не спросила его фамилию.
Наталья быстро нашла семью Ивана через общих знакомых и пошла поблагодарить его маму Татьяну за хорошее воспитание ребенка. У женщины она у знала, что из-за ремонта, который решили сделать в квартире, Ване пришлось отказаться от занятий в художественной школе. Денег на все не хватило.
Блогер сказала, что опубликует пост с номером карты Татьяны и предложит подписчикам, которых у нее больше 600 тыс., сделать новогоднее чудо, собрать маме с сыном деньги на ремонт, чтобы Ваня скорее пошел рисовать.
За сутки на карту мамы-одиночки упало почти полтора миллиона рублей.
«Я помню, как ночью приходили сообщения на телефон: одна, вторая… Дальше — больше. О том, что получается несусветная сумма, до меня дошло после очередного сообщения. Помню, имя там было — Наталья и подпись к перечислению: „Просто так“», — рассказала «КП-Новосибирск» мама Ивана.