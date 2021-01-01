Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 января -23°C
Жизнь

Лучшие истории-2020. Школьник из Алтайского края оплатил проезд ребенка и получил более 1 млн рублей

Altapress.ru на каникулах начинает публикацию наиболее интересных и резонансных материалов 2020 года. В январе такой стала удивительная история в Камне-на-Оби в новогодние праздники. Местный школьник, живущий с мамой, заплатил за женщину в автобусе, совершенно ничего не ожидая в ответ. Однако все обернулось совершенно иначе. Около 40 тыс. читателей нашего сайта впечатлились этим событием.

Камень-на-Оби.
Камень-на-Оби.
vk.com/sluhkam

О поступке подростка рассказала Наталья Мишина, блогер из Санкт-Петербурга, она приехала в Камень-на-Оби навестить родных. В автобусе, в котором она ехали с маленьким сыном, водитель потребовал заплатить за ребенка. Когда девушка протянула ему деньги, оказалось, что за них уже заплатили.

Мальчик увидел, что молодой маме нужна помощь и расплатился за нее.

Я удивилась и подсела к подростку. Узнала о нем совсем не много. Сказал, что живет вдвоем с мамой, что его папа погиб. В их семье принято заботиться друг о друге. Он увидел, что мне нужна помощь, — вот и заплатил. Это очень меня тронуло. Я хотела как-то отблагодарить Ваню, но тут объявили его остановку, он вышел, а я даже не спросила его фамилию.

Наталья быстро нашла семью Ивана через общих знакомых и пошла поблагодарить его маму Татьяну за хорошее воспитание ребенка. У женщины она у знала, что из-за ремонта, который решили сделать в квартире, Ване пришлось отказаться от занятий в художественной школе. Денег на все не хватило.

Блогер сказала, что опубликует пост с номером карты Татьяны и предложит подписчикам, которых у нее больше 600 тыс., сделать новогоднее чудо, собрать маме с сыном деньги на ремонт, чтобы Ваня скорее пошел рисовать.

За сутки на карту мамы-одиночки упало почти полтора миллиона рублей.

«Я помню, как ночью приходили сообщения на телефон: одна, вторая… Дальше — больше. О том, что получается несусветная сумма, до меня дошло после очередного сообщения. Помню, имя там было — Наталья и подпись к перечислению: „Просто так“», — рассказала «КП-Новосибирск» мама Ивана.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость