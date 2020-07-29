Лучший подарок за деньги. Как барнаульские мастера строят бизнес на мыле, коробках и бокалах

Барнаульские мастера по созданию подарков давно вышли за привычные рамки. Теперь вместо сто одной розы и коробки конфет они предлагают заказчикам крафтовые боксы или букеты из мыла. Корреспондент altapress.ru узнал, можно ли прожить только на одной продаже подарков и почему важен огонь в глазах.

Лучший подарок во время пандемии

Как обрадовать друга в праздник, если носки — это моветон, а шоколадными конфетами уже никого не удивить? Барнаульская мастерица Анастасия Баранник давно нашла ответ на этот непростой вопрос. Вместо сувениров она дарит своим друзьям и близким душистые букеты из мыла, которые делает в личной мастерской.

Анастасия Баранник,

мастер мыльной флористики:

Мы хотим дарить и иметь у себя дома оригинальные вещи. Людям не нравится, когда у них есть что-то «как у всех», они хотят выделиться среди других и быть особенными. Именно изделия ручной работы соответствуют такому желанию.

Мыльный букет от Анастасии Баранник Предоставлено altapress.ru

Анастасия занимается мыловарением на протяжении шести лет. Сначала это было для нее простым хобби, которое помогало отвлечься от работы. Но с осени 2018 года увлечение выросло настолько, что вытеснило основную профессию, и Анастасия открыла собственную мастерскую. Там она продолжает «выращивать» из мыла цветы и даже фрукты, которые иногда трудно отличить от настоящих.

Однако в этом деле мечтать о прибыли не приходится. Создание и оформление изделия требует больших затрат — как физических, так и финансовых. Анастасия рассказала о том, что на создание одной композиции у нее может уйти до трех дней.

Поделка из мыла от Анастасии Баранник Предоставлено altapress.ru

Одна форма для цветка из мыла у формоделов (мастеров, изготавливающих формочки) стоит 400 рублей. А ведь их в арсенале мастерицы около 200 штук. В дополнение к этому ей требуются пигмент для окрашивания, упаковка и различный декор. По этой причине большая часть вырученных средств уходит на развитие бизнеса.

Анастасия Баранник,

мастер мыльной флористики:

Для меня важно, чтобы моя работа понравилась человеку. Я представляю, как он будет дарить мое изделие и какие эмоции оно вызовет. Для меня главное — стать востребованным мастером, а остальное придет.

Встречайте по обложке

Подарок можно не только сделать своими руками, но и креативно преподнести. Так, Екатерина Пушкарева, создатель Kraftbox Moment, собирает из обычных полезных вещей уникальные наборы — крафтбоксы. Она кладет в коробочки с сюрпризом сладости, натуральную косметику и природный декор. Также ей помогает сотрудничество с другими мастерами, которые дополняют набор вещами ручной работы. Для Екатерины это дело души, и в подарочном бизнесе она уже больше пяти лет.

Крафтбокс от Екатерины Пушкаревой Предоставлено altapress.ru

Весомых затрат требует поиск достойных компонентов и их упаковка. Мастерица пользуется товарами проверенных фирм (шоколад Dove, чай «АлтайVita», мыло ручной работы). Расходы на это соответствующие.

Однако хороший рост заработка в этой сфере все же возможен. Екатерина назвала несколько выгодных решений: создание промонаборов производственных и торговых компаний, выполнение государственных и корпоративных заказов, продажа туристических и региональных подарков.

Крафтбокс от Екатерины Пушкаревой Предоставлено altapress.ru

Цены: Корпоративный бокс — от 500 до 2000 рублей. Подарок «для него» и «для нее» — от 300 до 2100 рублей. Babybox — от 600 до 2000 рублей.

Наибольший спрос приходится на Новый год, 8 Марта и 23 февраля. Индивидуальные заказы ко дню рождения приносят меньше прибыли.

Крафтбокс от Екатерины Пушкаревой Предоставлено altapress.ru

Эти вещи не испортятся

Главным преимуществом мастеров является то, что их подарки прослужат заказчику долгое время. Юлия Кувшинова, создательница интернет-магазина Flamingo Gift, знает об этом наверняка.

Юлия Кувшинова,

создательница интернет-магазина Flamingo Gift:

Если сравнивать такой бизнес с цветочным, то, конечно, все намного проще. Товары не скоропортящиеся, подлежат переделкам и переработкам. А это менее затратно.

Юлия предлагает покупателям в качестве подарка стеклянные бокалы с веселыми надписями, а также обложки для паспорта и футболки. Как утверждает мастер, через некоторое время надпись с фужеров можно удалить и оставить чистую посуду.

Бокал от Юлии Кувшиновой Предоставлено altapress.ru

Также еще один плюс подарочного бизнеса — это его уникальность. Многие люди пытаются повторить изделия мастеров, желая тем самым сэкономить. Однако у непрофессионала это выходит с трудом. Мастер же обладает необходимыми умениями и опытом, поэтому его работа выигрывает.

Не все так просто , как кажется

Несмотря на свою независимость, подарочный бизнес находится под влиянием социальных факторов. Новичку в этой сфере трудно пробиться, так как крупные покупатели обращаются в проверенные фирмы, а индивидуальные заказчики не хотят тратить большие суммы на изделия.

Екатерина Пушкарева,

создатель авторских подарков Kraftbox Moment:

Для такого оригинального бизнеса, как и для любой ручной работы, требуется найти «своего» клиента. К сожалению, большинство потребителей склоняется к низкой цене. А оригинальность и низкая цена чаще несовместимы.

Крафтбокс от Екатерины Пушкаревой Предоставлено altapress.ru

Ощутимый удар по этому бизнесу нанес и коронавирус. Из-за пандемии доходы людей заметно снизились, и заказчиков стало меньше.

А некоторым мастерам пришлось оставить свои планы до лучших времен. Так, бизнес-проект «Магия утра» по созданию вкусных подарков организаторы планировали реализовать в новом торговом центре. Но из-за объявленного карантина пришлось отложить проект на год.

Частично парализована работа Анастасии Баранник. Свои поделки из мыла она выставляла на различных ярмарках. Но теперь из-за запрета на массовые мероприятия вынуждена продавать композиции только удаленно.

Мыльный букет от Анастасии Баранник Предоставлено altapress.ru

Камень преткновения

Одной из проблем подарочного бизнеса является регистрация ИП. По закону она обязательна, однако некоторые мастера предпочитают обходить ее стороной. Их пугает налогообложение.

Наиболее часто используемые системы налогообложения для ИП — общая (ОСНО) со ставкой 15% и упрощенная (УСН) со ставкой 6% от полученных доходов.

Отказавшись от регистрации ИП, мастера надеются таким образом сэкономить, однако это нередко приносит им проблемы. Крупные заказчики больше доверяют предприятиям с юридическим счетом, и мастерские без него теряют потенциального клиента.

Бокал от Юлии Кувшиновой Предоставлено altapress.ru

Огонь в глазах

Оригинальность, прибыль и нужные товары — кажется, что для подарочного бизнеса больше ничего и не нужно. Но мастера уверены: нельзя добиться хорошего результата без любви к собственному делу.

Екатерина Пушкарева,

создатель авторских подарков Kraftbox Moment:

В любом деле нужен огонь в глазах! Если он сильный, то выдержит и пандемию, и стихию. Новые идеи, их воплощение и постоянное стремление к своей цели — вот секрет успеха в каждом начинании.

Мыльный букет от Анастасии Баранник Предоставлено altapress.ru

Помимо собственной страсти к работе профессионалам так же важны ответные чувства заказчиков. Ведь они не только платят деньги за изделие, но и заряжают позитивными эмоциями создателя.

Анастасия Баранник,

мастер мыльной флористики: