Лучший учебный центр по бизнес-вопросам выберут в Барнауле

Организатором конкурса выступает комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула. Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».

Принять участие в этом состязании могут субъекты малого и среднего предпринимательства, а также некоммерческие организации, занимающиеся обучением в сфере предпринимательской деятельности.

Победители определяются в номинациях:

— «В сфере обучения предпринимательской деятельности»;

— «В сфере обучения молодежи и школьников».

Для участия в конкурсе нужно до 11 декабря предоставить следующие документы:

заявку;

показатели деятельности с приложением подтверждающих документов;

справку об общей численности работников и размере их заработной платы.

Бизнес. Документы. СС0

Конкурсная документация представляется по адресу: город Барнаул, улица Гоголя, 48, кабинеты 420, 421.

Телефон для справок: (3852) 370−470 и 370−472.

Победители конкурса будут награждены дипломами администрации города и денежной премией.

Как следует из положения конкурса, целью состязания является развитие предпринимательства на территории краевой столицы, пропаганда роли субъектов малого и среднего предпринимательства в развитии экономики Барнаула; популяризация бизнеса и вовлечение в предпринимательскую деятельность школьников и молодежи (в возрасте от 14 до 25 лет).

Участниками конкурса могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства или некоммерческие организации, занимающиеся обучением в сфере предпринимательской деятельности в городе Барнауле, зарегистрированные в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном законодательством Российской Федерации порядке и осуществляющие свою деятельность на территории города Барнаула не менее одного года.

Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула в течение трех дней с даты окончания приема заявок запрашивает в отношении указанных субъектов малого и среднего предпринимательства или некоммерческих организаций выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, справки о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов в налоговом органе на дату подачи заявки.

Идеи. Предпринимательство. Pixabay.com

Субъекты малого и среднего предпринимательства и некоммерческая организация вправе самостоятельно предоставить указанные документы.

Заявки конкурсантов оцениваются по следующим критериям:

— темп роста среднемесячной заработной платы;

— количество статей, публикаций по предпринимательской деятельности в средствах массовой информации, интернет-сайте и сборниках научных трудов;

— количество обученных участником граждан вопросам предпринимательской деятельности;

количество участий участников в конкурсных мероприятиях (на муниципальном, региональном, федеральном уровнях) по вопросам предпринимательской деятельности.

Важно отметить, что использование современных образовательных технологий (презентации, видеоролики, тесты, электронные образовательные ресурсы, материалы для дистанционного обучения) в процессе обучения и наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности у участников конкурса приносят заявке дополнительно по одному баллу.

Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией. По результатам конкурса присуждаются дипломы и денежные премии. Принятые конкурсной комиссией решения об итогах конкурса фиксируются в протоколе заседания комиссии.

Карьера. Бизнес. СС0

Победители конкурса в номинации «В сфере обучения предпринимательской деятельности» награждаются дипломами администрации города 1, 2, 3 степени. Кроме того, индивидуальные предприниматели, являющиеся Победителями, руководители юридических лиц, победивших в конкурсе, в номинации «В сфере обучения предпринимательской деятельности», поощряются денежной премией:

за 1-е место — 90 000 рублей;

за 2-е место — 70 000 рублей;

за 3-е место — 60 000 рублей.

Победитель конкурса в номинации «В сфере обучения молодежи и школьников» награждается дипломом администрации города. Кроме того, индивидуальный предприниматель, являющийся победителем, руководитель юридического лица, победившего в конкурсе, в номинации «В сфере обучения молодежи и школьников» поощряется денежной премией 80 000 рублей.

Дипломы победителям вручаются на торжественном мероприятии, посвященном Дню российского предпринимательства.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».