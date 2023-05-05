Луганские ветераны получили подарки ко Дню Победы от алтайских единороссов

Координатор «Женского движения Единой России» в Алтайском крае Кристина Юстус накануне Дня Победы находится с гуманитарной миссией в Славяносербском районе Луганской Народной Республики . Там она встретилась с ветеранами Великой Отечественной войны, чтобы лично поздравить их с наступающим праздником и вручить подарки от «Единой России» в рамках акции «Подарок ветерану» .

Вместе с депутатом Народного Совета ЛНР Светланой Гизай, луганскими активистками «Женского движения Единой России» и школьниками Кристина Юстус поздравила ветеранов Великой Отечественной войны Николая Викторовича Пономарева и Виктора Николаевича Назарова. По такому случаю фронтовики надели ордена и прямо во дворах спели вместе с гостями песни военных лет.

Виктор Николаевич Назаров был тяжело ранен весной 1945 года, награжден орденами «За мужество», «Великой Отечественной войны II степени». После окончания войны он еще шесть лет посвятил службе в рядах Советской армии. Получил ранение на фронте и Николай Викторович Понамарев, после войны он приехал в Славяносербск и принимал активное участие в его восстановлении.

Находясь в Славяносербском районе накануне Дня Победы, я не могла обойти вниманием участников Великой Отечественной войны, детей войны, ветеранов труда. Я считаю, не важно, где ты находишься – в Алтайском крае или в Луганской Народной Республике – никогда не будет лишним сказать «спасибо» ветеранам, которые в те далекие годы встали на защиту нашей великой страны, — сказала Кристина Юстус.

Она также поблагодарила Светлану Гизай за поддержку и постоянное участие в гуманитарных миссиях.