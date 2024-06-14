Луковый мармелад и грибной кофе. Что покажут и чем накормят на фестивале "АХ! Фест" в 2024 году

Уже через две недели седьмой по счету гастрономический фестиваль “АХ! Фест” пройдет в Алтайском крае. Именитые повара со всей России будут радовать гостей необычными вкусовыми сочетаниями не один, а два дня подряд – впервые за историю фестиваля. Подробнее об этом – в материале altapress.ru.

Вкус Востока и русский разугляй

Большой праздник еды пройдет в конце месяца в самом “алтайском” месте – селе Алтайском Алтайского района Алтайского края. На этот раз он будет длиться два дня подряд – 29 и 30 июня.

"В прошлом году мы поняли, что не справляемся с тем большим потоком людей, который к нам приходит. Поэтому мы решили расширить фестиваль до двух дней”, – рассказывает организатор фестиваля Константин Михеев.

В первый день на площадке Алтайского Холмогорья соберутся шеф-повара из разных уголков России и стран ближнего зарубежья: Монголии, Казахстана и Белоруссии. Специально для фестиваля заграничные эксперты приготовят свои традиционные блюда: хаан бууз с монгольским салатом из моркови, бешбармак с тестом из грибного бульона и тузлуком с грибами эноки и трюфельный десерт на темном пиве с белыми грибами.

Блюда, которыми будут удивлять на фестивале "АХ! Фест" Altapress.ru

Во второй день устроят “русский разгуляй” с не менее аппетитными угощениями: «оромо» с картошкой и цыпленком и томленую баранину в пивном сусле с полбой и боровиками.

А для разогрева аппетита организаторы пригласили музыкальную группу «Street Fiddlers», которая исполнит ирландские и бретонские мелодии в современной обработке. Обещают и жгучее фламенко от студии танца «Flor de suerte».

Музыкальным хедлайнером фестиваля в этом году станет виртуозная балалаечница Елена Ворфоломеева из Москвы. Она автор и солист проекта «Lady Balalaika».

Также во время фестиваля будут проходить различные кулинарные мастер-классы и батл между шеф-поварами и гостями фестиваля.

Эксперты "АХ! Феста" Altapress.ru Эксперты "АХ! Феста" Altapress.ru

Главный продукт года

“АХ! Фест” известен своими вкусовыми экспериментами. В первую очередь, все блюда готовятся “на траве, в траве и с травой”. Часть из них уже известна и даже опробована журналистами: это ростбиф с луковым мармеладом и аронией и круточки с бужениной и крапивой. Также гости смогут попробовать зеленую уху на основе солянки холмовой и пшена. Не волнуйтесь, рыба там тоже будет.

“Наша задача – провести объединяющую линию между локальными традициями и современными кулинарными трендами, – рассказывает Константин Михеев. – Мы берем историю, накладываем на современные технологии, добавляем пользы и создаем новое блюдо”.

Главным же продуктом этого года станут грибы. Как привычные (лисички, опята, подосиновики, белые грибы), так и лечебные, например, чага. “Когда народ видит эту штуку, то не понимает, как же из нее готовят еду? Но оказывается, что из этого гриба получаются и горячие блюда, и десерты и даже напитки”, – отмечает организатор фестиваля.

Чага особенно захватила умы шеф-поваров. В их числе эксперт в области барной индустрии и представитель Барной ассоциации России в Алтайском крае Станислав Каликин. Он приготовит для гостей чага-латте и обещает, что он будет вкуснее обычного кофе.

“Чага-латте, я считаю, станет прорывным продуктом. Это не только полезно, но и очень вкусно. Думаю, каждый, кто попробует его, оценит”, – уверяет Станислав.

При этом эксперт не забыл про полюбившиеся с прошлого года напитки: пихтовый лимонад и “Шаман-колу”. В этом году их сделали более сладкими и убрали “лекарственный” привкус.

Эксперты "АХ! Феста" Altapress.ru

Сердечно и вкусно

За кулинарную магию третий год подряд будет отвечать московский шеф-повар сообщества Chefs Team Russia Роман Мельников.

Роман признался, что гриб “далеко не так примитивен, как может показаться”. С ингредиентом года он экспериментировал больше полугода и получил интересные результаты. Из грибов приготовят горячие блюда, закуски, десерты и напитки.

Особенно приглашенных журналистов удивили профитроли и ганаш с белыми грибами. Пришелся по вкусу и “грибной” плов.

Организаторы обещают, что с фестиваля никто не уйдет голодным: “Все пройдет весело, сердечно и очень вкусно”.

Самое важное - в нашем Telegram-канале