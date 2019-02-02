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Жизнь

Лунный календарь: когда лучше стричься в феврале 2019 года

Лунный календарь стрижек помогает выбрать благоприятный день для похода к парикмахеру. В феврале-2019 есть несколько особенно удачных дней для изменения прически. Рассказываем, когда лучше стричься по лунному календарю в феврале 2019 года.

Прическа. Розовые волосы. Стиль
Прическа. Розовые волосы. Стиль
СС0

Благоприятные дни для стрижки волос в феврале 2019 года

Удачные дни для изменения прически и ухода за волосами по лунному календарю стрижек — 6, 11, 12, 14, 18, 19 и 28 февраля.

Волосы. Прическа. Фен
Волосы. Прическа. Фен
СС0

Лунный календарь 2019: когда нельзя стричься в феврале?

По лунному календарю в феврале-2019 нельзя стричься 24 февраля, пишет mirkosmosa.ru.

Луна.
Луна.
СС0

Как работает лунный календарь?

Работа всех лунных календарей основывается на убеждении, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияет на различные процессы. В том числе — на рост и состояние волос.

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