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2 июня 9°C

Лунный календарь садовода и огородника на июнь 2019 года

Июнь в садах и огородах — «горячая» пора. Нужно правильно спланировать посадки и грамотно ухаживать за растениями. В этом может помочь лунный календарь огородника. Altapress.ru разбирался, когда и что лучше всего высаживать в июне-2019 и в какие дни лучше отложить работу на огороде.

Овощи. Урожай.
Овощи. Урожай.
СС0

Лунный календарь садовода и огородника: как работает

Существует мнение, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияют на различные процессы, в том числе — на рост растений.

Согласно поверьям, в полнолуние большая часть соков находится в верхней части растения, а в новолуние, наоборот, в клубнях и корнях. Поэтому семена, которые попадают в землю при растущей луне, якобы наиболее активнее растут вверх, а те, которые посажены при убывающей луне, развивают вниз под землей.

Это во многом помогает садоводам и огородникам планировать посадку, однако специалисты рекомендуют не ориентироваться только на лунный посевной календарь. Важно обращать внимание на местные погодные условия, качество посадочного материала и готовность почвы.

Морковь. Овощи.
Морковь. Овощи.
СС0

Как располагаются фазы луны в июне 2019

  • Луна убывает с 1 по 2 июня.
  • Новолуние — 3 июня.
  • Луна растет с 4 по 16 июня.
  • Полнолуние — 17 июня.
  • Луна убывает с 18 по 30 июня

На новолуние не стоит высаживать растения и делать какую-либо другую работу на садовом участке. В полнолуние можно полоть и прореживать грядки, собирать корнеплоды, но нельзя прививать, обрезать деревья и кусты. На растущую луну рекомендуют сажать культуры, которые растут над землей, сообщает dachnyuchastok.ru.

Урожай. Яблоко.
Урожай. Яблоко.
СС0

Лунный календарь июнь 2019: благоприятные дни для посадки

  • Огурцы — 1, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15
  • Баклажаны — 1, 11, 12, 13, 14, 15
  • Перец сладкий — 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15
  • Морковь — 1, 18, 19, 23, 24, 28, 29
  • Томаты — 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15
  • Редька, редиска — 1, 18, 19, 23, 24, 28, 29
  • Зелень разная — 5, 6, 13, 14, 15, 23, 24
  • Капуста — 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15
  • Картофель — 1, 18, 19, 23, 24, 28, 29
  • Перец горький — 1, 9, 10, 13, 14, 15, рекомендует zagorodnaya-life.ru.

Эти дни считают наиболее благоприятными, однако абсолютно не значит, что в другие дни июня-2019 заниматься посадкой запрещено.

Урожай. Поле.
Урожай. Поле.
СС0

Какие неблагоприятные дни для посева и посадки в июне 2019

Делать посевы и посадки не рекомендуют 2, 3, 4 и 17 июня.

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