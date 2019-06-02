Лунный календарь садовода и огородника на июнь 2019 года

Июнь в садах и огородах — «горячая» пора. Нужно правильно спланировать посадки и грамотно ухаживать за растениями. В этом может помочь лунный календарь огородника. Altapress.ru разбирался, когда и что лучше всего высаживать в июне-2019 и в какие дни лучше отложить работу на огороде.

Лунный календарь садовода и огородника: как работает

Существует мнение, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияют на различные процессы, в том числе — на рост растений.

Согласно поверьям, в полнолуние большая часть соков находится в верхней части растения, а в новолуние, наоборот, в клубнях и корнях. Поэтому семена, которые попадают в землю при растущей луне, якобы наиболее активнее растут вверх, а те, которые посажены при убывающей луне, развивают вниз под землей.

Это во многом помогает садоводам и огородникам планировать посадку, однако специалисты рекомендуют не ориентироваться только на лунный посевной календарь. Важно обращать внимание на местные погодные условия, качество посадочного материала и готовность почвы.

Морковь. Овощи. СС0

Как располагаются фазы луны в июне 2019

Луна убывает с 1 по 2 июня.

Новолуние — 3 июня.

Луна растет с 4 по 16 июня.

Полнолуние — 17 июня.

Луна убывает с 18 по 30 июня

На новолуние не стоит высаживать растения и делать какую-либо другую работу на садовом участке. В полнолуние можно полоть и прореживать грядки, собирать корнеплоды, но нельзя прививать, обрезать деревья и кусты. На растущую луну рекомендуют сажать культуры, которые растут над землей, сообщает dachnyuchastok.ru.

Урожай. Яблоко. СС0

Лунный календарь июнь 2019: благоприятные дни для посадки

Огурцы — 1 , 5 , 6 , 9 , 10 , 13 , 14 , 15

5 6 9 10 13 14 15 Баклажаны — 1 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

11 12 13 14 15 Перец сладкий — 1 , 5 , 6 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

5 6 11 12 13 14 15 Морковь — 1 , 18 , 19 , 23 , 24 , 28 , 29

18 19 23 24 28 29 Томаты — 1 , 5 , 6 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

5 6 11 12 13 14 15 Редька , редиска — 1 , 18 , 19 , 23 , 24 , 28 , 29

редиска — 1 18 19 23 24 28 29 Зелень разная — 5 , 6 , 13 , 14 , 15 , 23 , 24

6 13 14 15 23 24 Капуста — 1 , 5 , 6 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

5 6 11 12 13 14 15 Картофель — 1 , 18 , 19 , 23 , 24 , 28 , 29

18 19 23 24 28 29 Перец горький — 1 , 9 , 10 , 13 , 14 , 15 , рекомендует zagorodnaya-life.ru.

Эти дни считают наиболее благоприятными, однако абсолютно не значит, что в другие дни июня-2019 заниматься посадкой запрещено.

Урожай. Поле. СС0

Какие неблагоприятные дни для посева и посадки в июне 2019

Делать посевы и посадки не рекомендуют 2, 3, 4 и 17 июня.