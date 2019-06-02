Лунный календарь садовода и огородника на июнь 2019 года

Лунный календарь садовода и огородника: как работает
Существует мнение, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияют на различные процессы, в том числе — на рост растений.
Согласно поверьям, в полнолуние большая часть соков находится в верхней части растения, а в новолуние, наоборот, в клубнях и корнях. Поэтому семена, которые попадают в землю при растущей луне, якобы наиболее активнее растут вверх, а те, которые посажены при убывающей луне, развивают вниз под землей.
Это во многом помогает садоводам и огородникам планировать посадку, однако специалисты рекомендуют не ориентироваться только на лунный посевной календарь. Важно обращать внимание на местные погодные условия, качество посадочного материала и готовность почвы.
Как располагаются фазы луны в июне 2019
- Луна убывает с 1 по 2 июня.
- Новолуние — 3 июня.
- Луна растет с 4 по 16 июня.
- Полнолуние — 17 июня.
- Луна убывает с 18 по 30 июня
На новолуние не стоит высаживать растения и делать какую-либо другую работу на садовом участке. В полнолуние можно полоть и прореживать грядки, собирать корнеплоды, но нельзя прививать, обрезать деревья и кусты. На растущую луну рекомендуют сажать культуры, которые растут над землей, сообщает dachnyuchastok.ru.
Лунный календарь июнь 2019: благоприятные дни для посадки
- Огурцы — 1, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15
- Баклажаны — 1, 11, 12, 13, 14, 15
- Перец сладкий — 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15
- Морковь — 1, 18, 19, 23, 24, 28, 29
- Томаты — 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15
- Редька, редиска — 1, 18, 19, 23, 24, 28, 29
- Зелень разная — 5, 6, 13, 14, 15, 23, 24
- Капуста — 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15
- Картофель — 1, 18, 19, 23, 24, 28, 29
- Перец горький — 1, 9, 10, 13, 14, 15, рекомендует zagorodnaya-life.ru.
Эти дни считают наиболее благоприятными, однако абсолютно не значит, что в другие дни июня-2019 заниматься посадкой запрещено.
Какие неблагоприятные дни для посева и посадки в июне 2019
Делать посевы и посадки не рекомендуют 2, 3, 4 и 17 июня.