Лунный календарь стрижек: благоприятные дни для смены прически в феврале 2020

Лунный календарь стрижек на февраль 2020: благоприятные дни
Наиболее удачные дни для изменения прически и ухода за волосами по лунному календарю стрижек — 1, 3, 4, 20 и 29 февраля, сообщает mirkosmosa.ru. Кроме того, хорошими днями считаются 5, 8, 11, 24, 25, 27 февраля.
Когда нельзя стричься в феврале 2020 года
По лунному календарю, нежелательно стричься 16, 21 и 23 февраля 2020 года.
Лунный календарь стрижек: как это работает
Работа всех лунных календарей основывается на мнении, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияет на различные процессы. В том числе — на состояние волос. Стрижка в определенный лунный день может ускорить рост волос или замедлить.