Лунный календарь стрижек: благоприятные дни для смены прически в феврале 2020

Лунный календарь стрижек помогает определить благоприятные дни для изменения прически и ухода за волосами. В феврале есть как удачные, так и не подходящие для похода в парикмахерскую дни. Рассказываем, когда лучше стричься по лунному календарю в феврале 2020 года.

Лунный календарь стрижек на февраль 2020: благоприятные дни

Наиболее удачные дни для изменения прически и ухода за волосами по лунному календарю стрижек — 1, 3, 4, 20 и 29 февраля, сообщает mirkosmosa.ru. Кроме того, хорошими днями считаются 5, 8, 11, 24, 25, 27 февраля.

Когда нельзя стричься в феврале 2020 года

По лунному календарю, нежелательно стричься 16, 21 и 23 февраля 2020 года.

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