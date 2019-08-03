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Жизнь

Лунный календарь стрижек: благоприятные дни на август 2019

Лунный календарь стрижек помогает определить благоприятные дни для похода к парикмахеру. В августе есть удачные и совсем не подходящие для изменения прически дни. Рассказываем, когда лучше стричься по лунному календарю в августе 2019 года.

Женщина. Волосы. Прическа
Женщина. Волосы. Прическа
СС0

Лунный календарь стрижек на август 2019: благоприятные дни

Наиболее удачные дни для изменения прически и ухода за волосами по лунному календарю стрижек — 3, 12 и 31 августа.

Когда нельзя стричься в августе 2019

По лунному календарю 2019 нежелательно стричься 16 и 18 августа, сообщает mirkosmosa.ru.

Женщина. Волосы. Прическа
Женщина. Волосы. Прическа
СС0

Лунный календарь стрижек: как это работает

Работа всех лунных календарей основывается на мнении, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияет на различные процессы. В том числе — на состояние волос. Стрижка в определенный лунный день может ускорить рост волос или замедлить.

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