Лунный календарь стрижек: благоприятные дни на август 2019

Лунный календарь стрижек на август 2019: благоприятные дни
Наиболее удачные дни для изменения прически и ухода за волосами по лунному календарю стрижек — 3, 12 и 31 августа.
Когда нельзя стричься в августе 2019
По лунному календарю 2019 нежелательно стричься 16 и 18 августа, сообщает mirkosmosa.ru.
Лунный календарь стрижек: как это работает
Работа всех лунных календарей основывается на мнении, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияет на различные процессы. В том числе — на состояние волос. Стрижка в определенный лунный день может ускорить рост волос или замедлить.