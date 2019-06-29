Лунный календарь стрижек: благоприятные дни на июль 2019

Лунный календарь стрижек помогает определить благоприятные дни для похода к парикмахеру. В июле есть как удачные, так и совсем не подходящие для изменения прически дни. Рассказываем, когда лучше стричься по лунному календарю в июле 2019.

Лунный календарь стрижек на июль 2019: благоприятные дни

Удачные дни для изменения прически и ухода за волосами по лунному календарю стрижек — 4, 6, 8, 15 и 16 июля.

Прическа. Розовые волосы. Стиль СС0

Когда нельзя стричься в июле 2019

По лунному календарю 2019 нежелательно стричься 12, 19, 21 и 28 июля, сообщает mirkosmosa.ru. Это касается не только стрижки волос, но и окрашивания, завивки и других процедур.

Лунный календарь стрижек: как это работает

Работа всех лунных календарей основывается на мнении, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияет на различные процессы. В том числе — на рост и состояние волос. Поэтому стрижка в определенный лунный день может ускорить рост волос или замедлить.

Прическа. Волосы. Кудрявая девушка СС0

Как располагаются фазы луны в июле 2019