Лунный календарь стрижек: благоприятные дни на июль 2019

Лунный календарь стрижек на июль 2019: благоприятные дни
Удачные дни для изменения прически и ухода за волосами по лунному календарю стрижек — 4, 6, 8, 15 и 16 июля.
Когда нельзя стричься в июле 2019
По лунному календарю 2019 нежелательно стричься 12, 19, 21 и 28 июля, сообщает mirkosmosa.ru. Это касается не только стрижки волос, но и окрашивания, завивки и других процедур.
Лунный календарь стрижек: как это работает
Работа всех лунных календарей основывается на мнении, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияет на различные процессы. В том числе — на рост и состояние волос. Поэтому стрижка в определенный лунный день может ускорить рост волос или замедлить.
Как располагаются фазы луны в июле 2019
- Луна убывает 1 июля.
- Новолуние — 2 июля.
- Луна растет с 3 по 16 июля.
- Полнолуние — 17 июля.
- Луна убывает с 18 по 31 июля.