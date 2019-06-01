Лунный календарь стрижек: благоприятные дни на июнь 2019

Лунный календарь стрижек помогает определить благоприятные дни для похода в салон красоты. В июне есть удачные и совсем не подходящие для изменения прически дни. Рассказываем, когда лучше стричься по лунному календарю в июне 2019.

Лунный календарь стрижек на июнь 2019: благоприятные дни

Удачные дни для изменения прически и ухода за волосами по лунному календарю стрижек — 4, 8 и 10 июня, пишет mirkosmosa.ru.

Когда нельзя стричься в июне 2019

По лунному календарю 2019 нежелательно стричься 23 июня. Это касается не только стрижки волос, но и окрашивания, химической завивки и других процедур.

Прическа. Розовые волосы. Стиль СС0

Лунный календарь стрижек: как это работает

Работа всех лунных календарей основывается на мнении, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияет на различные процессы. В том числе — на рост и состояние волос. Стрижка в определенный лунный день может ускорить рост волос или замедлить. Поэтому в некоторые дни от поездки к парикмахеру нужно воздержаться.

Как располагаются фазы луны в мае 2019