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Жизнь

Лунный календарь стрижек: благоприятные дни на июнь 2019

Лунный календарь стрижек помогает определить благоприятные дни для похода в салон красоты. В июне есть удачные и совсем не подходящие для изменения прически дни. Рассказываем, когда лучше стричься по лунному календарю в июне 2019.

Волосы. Прическа. Фен
Волосы. Прическа. Фен
СС0

Лунный календарь стрижек на июнь 2019: благоприятные дни

Удачные дни для изменения прически и ухода за волосами по лунному календарю стрижек — 4, 8 и 10 июня, пишет mirkosmosa.ru.

Когда нельзя стричься в июне 2019

По лунному календарю 2019 нежелательно стричься 23 июня. Это касается не только стрижки волос, но и окрашивания, химической завивки и других процедур.

Прическа. Розовые волосы. Стиль
Прическа. Розовые волосы. Стиль
СС0

Лунный календарь стрижек: как это работает

Работа всех лунных календарей основывается на мнении, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияет на различные процессы. В том числе — на рост и состояние волос. Стрижка в определенный лунный день может ускорить рост волос или замедлить. Поэтому в некоторые дни от поездки к парикмахеру нужно воздержаться.

Как располагаются фазы луны в мае 2019

  • Луна убывает с 1 по 2 июня.
  • Новолуние — 3 июня.
  • Луна растет с 4 по 16 июня.
  • Полнолуние — 17 июня.
  • Луна убывает с 18 по 30 июня
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