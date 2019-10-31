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Жизнь

Лунный календарь стрижек: благоприятные дни в ноябре 2019

Лунный календарь стрижек помогает определить благоприятные дни для изменения прически и ухода за волосами. В ноябре есть как удачные, так и не подходящие для похода в парикмахерскую дни. Рассказываем, когда лучше стричься по лунному календарю в ноябре 2019 года.

Женщина. Волосы. Прическа
Женщина. Волосы. Прическа
СС0

Когда нельзя стричься в ноябре 2019

По лунному календарю 2019 нежелательно стричься 24 ноября. Также неблагоприятные дни — 15 и 22 ноября, сообщает mirkosmosa.ru.

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: благоприятные дни

Наиболее удачный день для изменения прически и ухода за волосами по лунному календарю стрижек — 2 ноября.

Кроме того, хорошими днями считаются 1, 3, 5, 7, 11, 12, 18, 20, 23, 27, 28 и 30 ноября.

Женщина. Волосы. Прическа
Женщина. Волосы. Прическа
СС0

Лунный календарь стрижек: как это работает

Работа всех лунных календарей основывается на мнении, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияет на различные процессы. В том числе — на состояние волос. Стрижка в определенный лунный день может ускорить рост волос или замедлить.

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