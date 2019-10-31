Лунный календарь стрижек: благоприятные дни в ноябре 2019

Лунный календарь стрижек помогает определить благоприятные дни для изменения прически и ухода за волосами. В ноябре есть как удачные, так и не подходящие для похода в парикмахерскую дни. Рассказываем, когда лучше стричься по лунному календарю в ноябре 2019 года.