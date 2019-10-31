Лунный календарь стрижек: благоприятные дни в ноябре 2019

Когда нельзя стричься в ноябре 2019
По лунному календарю 2019 нежелательно стричься 24 ноября. Также неблагоприятные дни — 15 и 22 ноября, сообщает mirkosmosa.ru.
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: благоприятные дни
Наиболее удачный день для изменения прически и ухода за волосами по лунному календарю стрижек — 2 ноября.
Кроме того, хорошими днями считаются 1, 3, 5, 7, 11, 12, 18, 20, 23, 27, 28 и 30 ноября.
Лунный календарь стрижек: как это работает
Работа всех лунных календарей основывается на мнении, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияет на различные процессы. В том числе — на состояние волос. Стрижка в определенный лунный день может ускорить рост волос или замедлить.