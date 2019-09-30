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Жизнь

Лунный календарь стрижек: благоприятные дни в октябре 2019

Лунный календарь стрижек помогает определить благоприятные дни для похода к парикмахеру. В октябре есть как удачные, так и не подходящие для изменения прически дни. Рассказываем, когда лучше стричься по лунному календарю в октябре 2019 года.

Женщина. Волосы. Прическа
Женщина. Волосы. Прическа
СС0

Когда нельзя стричься в октябре 2019

По лунному календарю 2019 нежелательно стричься 13 и 20 октября, пишет mirkosmosa.ru.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: благоприятные дни

Наиболее удачные дни для изменения прически и ухода за волосами по лунному календарю стрижек — 5 и 9 октября. Кроме того, хорошими днями считаются 2, 3, 7, 16, 19, 22, 29 и 31 октября.

Волосы. Прическа. Фен
Волосы. Прическа. Фен
СС0

Лунный календарь стрижек: как это работает

Работа всех лунных календарей основывается на мнении, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияет на различные процессы. В том числе — на состояние волос. Стрижка в определенный лунный день может ускорить рост волос или замедлить.

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