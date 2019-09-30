Лунный календарь стрижек: благоприятные дни в октябре 2019

Когда нельзя стричься в октябре 2019
По лунному календарю 2019 нежелательно стричься 13 и 20 октября, пишет mirkosmosa.ru.
Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: благоприятные дни
Наиболее удачные дни для изменения прически и ухода за волосами по лунному календарю стрижек — 5 и 9 октября. Кроме того, хорошими днями считаются 2, 3, 7, 16, 19, 22, 29 и 31 октября.
Лунный календарь стрижек: как это работает
Работа всех лунных календарей основывается на мнении, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияет на различные процессы. В том числе — на состояние волос. Стрижка в определенный лунный день может ускорить рост волос или замедлить.