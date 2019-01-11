Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 января -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
90

Лунный календарь стрижек: когда лучше стричься в январе 2019 года

Когда благоприятные дни для стрижки волос и изменения прически? Ответить на этот вопрос помогает лунный календарь стрижек. В январе-2019 есть несколько как благоприятных, так и неудачных дней для похода к парикмахеру. Рассказываем, когда стричь волосы в январе 2019 по лунному календарю.

Волосы. Прическа. Фен
Волосы. Прическа. Фен
СС0

Благоприятные дни для стрижки в январе 2019 года

  • 15 января стрижка придаст шевелюре сил. День подходит для оздоровительных процедур, а также окраски и укрепления волос, пишет mirkosmosa.ru.
  • 16 января — тоже удачный день для стрижки: внешний вид волос изменится в лучшую сторону.
  • Если постричься 17 января, рост волос улучшится, но они станут менее послушными. День подойдет для завивки, окраски и тонирования волос.
  • 21 января — отличная дата для посещения парикмахера. Удачно пройдут практически все процедуры с волосами.
  • 23 января укладка будет дольше держать форму, хорошо пройдут окрашивание и тонирование.
Прическа. Волосы. Кудрявая девушка
Прическа. Волосы. Кудрявая девушка
СС0

Когда нельзя стричься в январе-2019 по лунному календарю?

  • 20 января манипуляции с укладкой волос могут оказаться неудачными.
  • Стрижка 27 января подойдет слабым и тонким волосам: она сделает их гуще и жестче. День подходит для оздоровительных процедур.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость