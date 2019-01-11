Лунный календарь стрижек: когда лучше стричься в январе 2019 года

Благоприятные дни для стрижки в январе 2019 года
- 15 января стрижка придаст шевелюре сил. День подходит для оздоровительных процедур, а также окраски и укрепления волос, пишет mirkosmosa.ru.
- 16 января — тоже удачный день для стрижки: внешний вид волос изменится в лучшую сторону.
- Если постричься 17 января, рост волос улучшится, но они станут менее послушными. День подойдет для завивки, окраски и тонирования волос.
- 21 января — отличная дата для посещения парикмахера. Удачно пройдут практически все процедуры с волосами.
- 23 января укладка будет дольше держать форму, хорошо пройдут окрашивание и тонирование.
Прическа. Волосы. Кудрявая девушка
СС0
Когда нельзя стричься в январе-2019 по лунному календарю?
- 20 января манипуляции с укладкой волос могут оказаться неудачными.
- Стрижка 27 января подойдет слабым и тонким волосам: она сделает их гуще и жестче. День подходит для оздоровительных процедур.