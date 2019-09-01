Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 сентября 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Лунный календарь стрижек в сентябре 2019 года

Если делать прическу в благоприятные дни, можно сохранить силы — по сути, позитивную энергию. И даже более того — избавиться от отрицательных эмоций и ощутить чувство гармонии с самим собой и окружающим миром. Портал «Лист календаря» рассказал, какие дни лунный календарь считает лучшими для похода к парикмахеру. А в какие желательно обходить мастеров стороной.

Прическа. Розовые волосы. Стиль
Прическа. Розовые волосы. Стиль
СС0

Лунный календарь стрижек на сентябрь

  • В целом хорошие даты для стрижки — 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13.
  • Нейтральные дни для стрижек в сентябре — 1, 11, 19, 22, 30.
  • Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской — 15, 16, 17, 23, 24, 28.
  • Не самые удачные числа, чтобы стричь волосы — 2, 14, 29.

Как на стрижку действуют фазы Луны?

Составители лунных календарей считают, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияет на состояние и рост волос. Стричь волосы советуют, когда Луна находится в фазе роста — это поможет укрепить волосяные луковицы и будет способствовать их ускоренному отрастанию.

Окрашивание волос
Окрашивание волос
CCO.

Но не каждый день фазу растущей Луны для этого хорош. Например, 1 сентября Луна находится в Весах, и это третий лунный день (после новолуния, которое было 30 августа). Смена прически дает нейтральный результат, а вот стрижка не рекомендуется — она может привести к ссорам, вплоть до судебных.

Новолуние тоже считается весьма неудачный для стрижки днем. Он вообще самый критичный для организма день (и не только для человека — в этот день не рекомендуется и что-то делать с растениями). Если уж очень нужно именно в эти дни покрасить волосы, используйте только натуральные краски — вероятность испортить волосы химическими красителями очень велика.

2 сентября — неудачный для смены прически день. В этот день людей могут преследовать неудачи, и это провоцирует потерю волос.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость