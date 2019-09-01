Лунный календарь стрижек в сентябре 2019 года

Если делать прическу в благоприятные дни, можно сохранить силы — по сути, позитивную энергию. И даже более того — избавиться от отрицательных эмоций и ощутить чувство гармонии с самим собой и окружающим миром. Портал «Лист календаря» рассказал, какие дни лунный календарь считает лучшими для похода к парикмахеру. А в какие желательно обходить мастеров стороной.

Лунный календарь стрижек на сентябрь

В целом хорошие даты для стрижки — 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 12 , 13.

6 8 9 10 12 13. Нейтральные дни для стрижек в сентябре — 1 , 11 , 19 , 22 , 30.

11 19 22 30. Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской — 15 , 16 , 17 , 23 , 24 , 28.

16 17 23 24 28. Не самые удачные числа , чтобы стричь волосы — 2 , 14 , 29.

Как на стрижку действуют фазы Луны?

Составители лунных календарей считают, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияет на состояние и рост волос. Стричь волосы советуют, когда Луна находится в фазе роста — это поможет укрепить волосяные луковицы и будет способствовать их ускоренному отрастанию.

Окрашивание волос CCO.

Но не каждый день фазу растущей Луны для этого хорош. Например, 1 сентября Луна находится в Весах, и это третий лунный день (после новолуния, которое было 30 августа). Смена прически дает нейтральный результат, а вот стрижка не рекомендуется — она может привести к ссорам, вплоть до судебных.

Новолуние тоже считается весьма неудачный для стрижки днем. Он вообще самый критичный для организма день (и не только для человека — в этот день не рекомендуется и что-то делать с растениями). Если уж очень нужно именно в эти дни покрасить волосы, используйте только натуральные краски — вероятность испортить волосы химическими красителями очень велика.

2 сентября — неудачный для смены прически день. В этот день людей могут преследовать неудачи, и это провоцирует потерю волос.