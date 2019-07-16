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Жизнь

Лунное затмение 17 июля 2019: чем опасен конец коридора затмений

Лунное затмение 17 июля знаменует собой завершение коридора затмений-2019. С точки зрения астрологов, это судьбоносный период, который оказывает большое влияние на человеческую жизнь. Рассказываем, чем опасно лунное затмение в июле 2019 и что лучше не делать 17 июля 2019 года.

Затмение. Космос
Затмение. Космос
СС0

Лунное затмение 2019

С точки зрения астрологии, лунные и солнечные затмения — важный фактор, который влияет на жизнь людей.

Лунное затмение 17 июля, вероятно, будет пиком для какой-либо ситуации, которая началась еще в марте. Астролог Наталья Анисимова рассказала «Комсомольской правде», что во время лунного затмения человек может открыть правду о себе, которую раньше не замечал.

Издание ru.tsn.ua уточняет, что лунное затмение может создать эмоциональную напряженность. Возможны конфликты, вплоть до разрыва отношений. И наоборот, в этот период некоторые люди склонны проявлять излишнее доверие.

Лунное затмение произойдет в ночь с 16 на 17 июля. Луна начнет погружаться в тень Земли 16 июля в 23:01 по московскому времени. Максимальная фаза затмения наступит в 00:31, пишет РИА Новости.

Лунное затмение.
Лунное затмение.
СС0

Коридор затмений в июле 2019: что нельзя делать

  • Астрологи не советуют принимать важные решения и начинать активные действия в какой-либо жизненной сфере, сообщает 7days.ru.
  • Нежелательно подписывать договоры и заключать крупные сделки, инвестировать деньги или обращаться в суды.
  • Не стоит переедать и злоупотреблять алкоголем.
  • Во время коридора затмений нежелательно заниматься чем-то опасным, рисковать.
  • Нельзя думать о плохом и выстраивать в голове негативные сценарии
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