Лунное затмение 17 июля 2019: чем опасен конец коридора затмений

Лунное затмение 17 июля знаменует собой завершение коридора затмений-2019. С точки зрения астрологов, это судьбоносный период, который оказывает большое влияние на человеческую жизнь. Рассказываем, чем опасно лунное затмение в июле 2019 и что лучше не делать 17 июля 2019 года.

Затмение. Космос СС0