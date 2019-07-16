Лунное затмение 17 июля 2019: чем опасен конец коридора затмений

Лунное затмение 2019
С точки зрения астрологии, лунные и солнечные затмения — важный фактор, который влияет на жизнь людей.
Лунное затмение 17 июля, вероятно, будет пиком для какой-либо ситуации, которая началась еще в марте. Астролог Наталья Анисимова рассказала «Комсомольской правде», что во время лунного затмения человек может открыть правду о себе, которую раньше не замечал.
Издание ru.tsn.ua уточняет, что лунное затмение может создать эмоциональную напряженность. Возможны конфликты, вплоть до разрыва отношений. И наоборот, в этот период некоторые люди склонны проявлять излишнее доверие.
Лунное затмение произойдет в ночь с 16 на 17 июля. Луна начнет погружаться в тень Земли 16 июля в 23:01 по московскому времени. Максимальная фаза затмения наступит в 00:31, пишет РИА Новости.
Коридор затмений в июле 2019: что нельзя делать
- Астрологи не советуют принимать важные решения и начинать активные действия в какой-либо жизненной сфере, сообщает 7days.ru.
- Нежелательно подписывать договоры и заключать крупные сделки, инвестировать деньги или обращаться в суды.
- Не стоит переедать и злоупотреблять алкоголем.
- Во время коридора затмений нежелательно заниматься чем-то опасным, рисковать.
- Нельзя думать о плохом и выстраивать в голове негативные сценарии