Лунное затмение 17 июля 2019: во сколько смотреть в Алтайском крае

Лунное затмение в ночь на 17 июля будет частным: значит, что тень закроет не всю Луну, а только ее часть. Это явление будет видно практически по всей России. Рассказываем, во сколько и как правильно смотреть лунное затмение 17 июля 2019 в Алтайском крае.