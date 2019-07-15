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Лунное затмение 17 июля 2019: во сколько смотреть в Алтайском крае

Лунное затмение в ночь на 17 июля будет частным: значит, что тень закроет не всю Луну, а только ее часть. Это явление будет видно практически по всей России. Рассказываем, во сколько и как правильно смотреть лунное затмение 17 июля 2019 в Алтайском крае.

Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле.
Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Лунное затмение 17 июля 2019 года

В ночь с 16 на 17 июля лунное затмение будет видно в Алтайском крае, сообщили в Барнаульском планетарии.

Лучшее время для наблюдения — с 3 до 4 часов ночи.

Как правильно наблюдать лунное затмение 17 июля

При безоблачной погоде лунное затмение будет видно невооруженным глазом. Однако астрономы советуют смотреть в бинокль или небольшой телескоп, пишет РИА Новости.

Луна начнет погружаться в тень Земли 16 июля в 23:01 по московскому времени. Максимальная фаза затмения наступит в 00:31.

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