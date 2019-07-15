Лунное затмение 17 июля 2019: во сколько смотреть в Алтайском крае

Лунное затмение 17 июля 2019 года
В ночь с 16 на 17 июля лунное затмение будет видно в Алтайском крае, сообщили в Барнаульском планетарии.
Лучшее время для наблюдения — с 3 до 4 часов ночи.
Как правильно наблюдать лунное затмение 17 июля
При безоблачной погоде лунное затмение будет видно невооруженным глазом. Однако астрономы советуют смотреть в бинокль или небольшой телескоп, пишет РИА Новости.
Луна начнет погружаться в тень Земли 16 июля в 23:01 по московскому времени. Максимальная фаза затмения наступит в 00:31.