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Жизнь

Лупп Брусничник. Почему 5 сентября запрещено подметать пол и сплетничать

5 сентября православные отмечают День Луппа-целителя. Как в этот день избежать неприятностей и укрепить здоровье — в материале altapress.ru.

Метла, дворник.
Метла, дворник.
CC0

История праздника

5 сентября церковь чтит память святого Луппа Солунского, который был рабом великомученика Дмитрия Солунского. Дмитрий перед казнью поручил Луппу раздать имущество бедным.

Согласно житию, после казни мученика Лупп взял ризу своего господина, орошенную его кровью, и его перстень. Впоследствии этими реликвиями святой сотворил много чудес.

Традиции на Луппа-целителя

В народе дата получила название Брусничник. Дело в том, что к этому времени в лесах и на болотах поспевала ягода. Крестьяне брали туеса с корзинами и отправлялись за брусничным урожаем, из которого варили компоты, готовили пироги и пастилу.

Кроме того, считалось, что брусника спасает от туберкулеза и тяжелых заболеваний печени.

Ягоды, брусника.
Ягоды, брусника.
ССО.

Что запрещено делать 5 сентября

Нельзя:

  • Сплетничать, обсуждать других людей. На Луппа это может обернуться неприятностями и крахом в работе, личной жизни;
  • Подметать пол. В противном случае можно ненароком вымести из дома здоровье, благополучие и достаток.
Уборка.
Уборка.
Barnaul.org
  • Строить планы. Задуманное 5 числа может не принести благостных результатов или попросту не сбыться;
  • Лениться. Чем усерднее труд на Луппа, тем благосклоннее судьба.

Приметы на Луппа Брусничника

Журавли. Полет
Журавли. Полет
СС0
  • Нет утренних заморозков — к теплому сентябрю;
  • Журавли летят в теплые края — к скорой зиме;
  • Журавли летят низко — к теплой зиме;
  • Дождь с громом в этот день — к холодной осени.
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