5 сентября православные отмечают День Луппа-целителя. Как в этот день избежать неприятностей и укрепить здоровье — в материале altapress.ru.

История праздника

5 сентября церковь чтит память святого Луппа Солунского, который был рабом великомученика Дмитрия Солунского. Дмитрий перед казнью поручил Луппу раздать имущество бедным.

Согласно житию, после казни мученика Лупп взял ризу своего господина, орошенную его кровью, и его перстень. Впоследствии этими реликвиями святой сотворил много чудес.

Традиции на Луппа-целителя

В народе дата получила название Брусничник. Дело в том, что к этому времени в лесах и на болотах поспевала ягода. Крестьяне брали туеса с корзинами и отправлялись за брусничным урожаем, из которого варили компоты, готовили пироги и пастилу.

Кроме того, считалось, что брусника спасает от туберкулеза и тяжелых заболеваний печени.

Ягоды , брусника. ССО.

Что запрещено делать 5 сентября

Нельзя:

Сплетничать , обсуждать других людей. На Луппа это может обернуться неприятностями и крахом в работе , личной жизни;

обсуждать других людей. На Луппа это может обернуться неприятностями и крахом в работе личной жизни; Подметать пол. В противном случае можно ненароком вымести из дома здоровье , благополучие и достаток.

Уборка. Barnaul.org

Строить планы. Задуманное 5 числа может не принести благостных результатов или попросту не сбыться;

Лениться. Чем усерднее труд на Луппа , тем благосклоннее судьба.

Приметы на Луппа Брусничника

Журавли. Полет СС0