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Жизнь

Льва Лещенко выписали из больницы в Москве

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко выписали из больницы на Коммунарке, повторный тест на коронавирус был отрицательным, пишет ТАСС.

Лев Лещенко.
Лев Лещенко.
ru.wikipedia.org

Информацию агентству подтвердил директор его культурного фонда Андрей Гайдель.

«Лев Валерьянович с супругой Ириной выписаны сейчас из больницы», — сказал он.

Напомним, что певца госпитализировали 23 марта, тпосле его возвращения с гастролей в США.

25 марта артист был помещен в реанимацию для кислородной процедуры, а 28 марта переведен в обычную палату на фоне улучшения самочувствия.

Журналистам Лещенко также сообщил, что его коллегу Игоря Николаева тоже покинул больничную палату Коммунарки «два-три дня назад», пишет «МК».

«С Игорем Николаевым мы в больнице не пересекались. У него был диагноз воспаление легких, коронавирус ему не ставили», — сказал Лев Лещенко.

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