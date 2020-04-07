Льва Лещенко выписали из больницы в Москве

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко выписали из больницы на Коммунарке, повторный тест на коронавирус был отрицательным, пишет ТАСС.

Информацию агентству подтвердил директор его культурного фонда Андрей Гайдель.

«Лев Валерьянович с супругой Ириной выписаны сейчас из больницы», — сказал он.

Напомним, что певца госпитализировали 23 марта, тпосле его возвращения с гастролей в США.

25 марта артист был помещен в реанимацию для кислородной процедуры, а 28 марта переведен в обычную палату на фоне улучшения самочувствия.

Журналистам Лещенко также сообщил, что его коллегу Игоря Николаева тоже покинул больничную палату Коммунарки «два-три дня назад», пишет «МК».

«С Игорем Николаевым мы в больнице не пересекались. У него был диагноз воспаление легких, коронавирус ему не ставили», — сказал Лев Лещенко.