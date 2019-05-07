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Жизнь

Льва, пуму, тигров и медведей без документов задержали на границе Алтайского края

На границе с Казахстаном сотрудники алтайской таможни и регионального погрануправления ФСБ задержали несколько КамАЗов с экзотическими краснокнижными животными. Их везли без специального разрешения, сообщили в пресс-службе таможни.

На границе Алтайского края задержали КамАЗы с редкими животными.
На границе Алтайского края задержали КамАЗы с редкими животными.
пресс-служба Алтайской таможни.

Всего в машинах было 15 животных: североамериканская пума, африканский лев, амурские тигры, канадские волки, приматы, медведи (гималайские и бурый). Они сидели в транспортировочных клетках.

Разрешения на вывоз за пределы России у перевозчика не было, поэтому животных пришлось изъять. Как уточняют в пресс-службе, таможня приняла «меры по обеспечению сохранности животных и созданию надлежащих условий их содержания».

На владельца животных завели уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение (контрабанда) через границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере и особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ).

За это ему может грозить лишения свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

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