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Жизнь

Львица напала на дрессировщика в Новосибирской области

Инцидент произошел во время представления гастролирующего Уральского цирка шапито. Происшествие сняли на видео, сообщает NGS.

Львица напала на дрессировщика.
Львица напала на дрессировщика.
NGS.

Дрессировщик, выступающий под псевдонимом Максим Орлов, получил две рваные раны — руки и ноги. После наложения повязок в больнице его отпустили. Дрессировщик рассказал корреспонденту издания, что львица Вега с детства показывала характер.

— Из-за пандемии мы сидели долго без работы, гастролей и репетиций не было. Наш цирк — частный, и у нас нет своей площадки. Такие случаи, как сегодня, происходят очень редко. Но животные есть животные.

После инцидента Вегу отстранили от работы, на арену больше она не выйдет. Мы будем договариваться с зоопарками, чтобы ее поменять на маленького львенка. Вега еще молодая, она сможет дать потомство. Завтра в Мошково запланировано еще одно представление, но оно пройдет без участия львов, — комментирует Максим Орлов.

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