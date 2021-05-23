Львица напала на дрессировщика в Новосибирской области

Дрессировщик, выступающий под псевдонимом Максим Орлов, получил две рваные раны — руки и ноги. После наложения повязок в больнице его отпустили. Дрессировщик рассказал корреспонденту издания, что львица Вега с детства показывала характер.

— Из-за пандемии мы сидели долго без работы, гастролей и репетиций не было. Наш цирк — частный, и у нас нет своей площадки. Такие случаи, как сегодня, происходят очень редко. Но животные есть животные.

После инцидента Вегу отстранили от работы, на арену больше она не выйдет. Мы будем договариваться с зоопарками, чтобы ее поменять на маленького львенка. Вега еще молодая, она сможет дать потомство. Завтра в Мошково запланировано еще одно представление, но оно пройдет без участия львов, — комментирует Максим Орлов.