Львята, тигрята и не только. Все малыши барнаульского зоопарка на фото и видео

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» с весны родилось 50 разных детенышей. Одни животные еще слишком маленькие: они прячутся от людей и не отходят от своих родителей. Другие окрепли и резвятся на глазах у барнаульцев. Рассказываем и показываем, как чувствует себя звери, кого из них уже можно увидеть, и почему в зоопарке вновь начался всплеск рождаемости.

Большинство посетителей приезжают в зоопарк, узнав, что там в очередной раз родились тигрята. Однако пока детеныши спрятаны от посторонних глаз. Малыши еще не расстаются с тигрицей Багирой, которая стала матерью в третий раз. Сергей Писарев, директор барнаульского зоопарка, отмечает, что столь частые роды беспрецедентны. В дикой природе тигры приносят потомство один раз в три года. Самка должна отдохнуть, набраться сил, чтобы рожать через несколько лет.

Сначала мы удивились, когда наша тигрица дала потомство в прошлом году. Тогда оно оказалось не просто внеочередным, но и крупным — целых шесть тигрят. Подумали, что это исключение из правил. В этом году Багира также стала матерью, и мы поняли, в чем причина. Она очень проста — период восстановления у тигрицы проходит быстро благодаря отличному питанию, — говорит Сергей Писарев.

Он уточнил, что в зоопарке всех зверей кормят полноценно и разносторонне. Например, некоторым дают красную рыбу, курятину и другое хорошее мясо. Любимое лакомство хищников — различные внутренности: печень, легкое, сердце. Животные чувствуют себя хорошо и готовы приносить потомство. Кроме того, всем зверям после родов в питание включают витамины, дают вместо воды козье молоко, а также добавляют в рацион творог и яйца.

Животные в барнаульском зоопарке. Фото предоставил барнаульский зоопарк. Животные в барнаульском зоопарке. Фото предоставил барнаульский зоопарк.

В этом году в зоопарке впервые появились на свет три львенка. Родителями стали Алтай и Ая. Первое время они жили по соседству, поглядывая друг на друга. Вскоре их соединили, и спустя время львица забеременела.

Львята родились 12 июня. Пока они находятся с матерью, которая защищает малышей и не подпускает чужаков. Гости зоопарка смогут увидеть детенышей, когда те подрастут.

Животные в барнаульском зоопарке. Фото предоставил барнаульский зоопарк.

Кто еще недавно родился в «Лесной сказке»

В «Лесной сказке» через год после создания пары на свет появился лосенок, для зоопарков это большая редкость. Сергей Писарев уверен, что причина также в хорошем питании: животные ведрами едят морковку, а также любят яблоки. Лосенок уже уверенно держится на ногах и ни на шаг не отходит от своей матери.

Маленькие лисята напоминают щенков и активно играют друг с другом. Малыши уже питаются сами и живут отдельно от мамы.

Малыши косули оказались не так игривы, они мирно спали, свернувшись в клубок. В барнаульском зоопарке родились целых два детеныша.

Маленький пятнистый олененок уже стоит на ногах. Он держится рядом с матерью, которая старается оградить его от любопытных глаз.

Также в «Лесной сказке» родились волчата, медвежата, поросята, песцы, соболи и другие животные.

В этом году в зоопарке заработают звериные ясли. В ближайшее время, когда малыши подрастут, их будут пускать на специальную огороженную площадку. Все желающие смогут встать у перил и увидеть, как играют лисята, песцы и соболята.

Дальнейшая судьба детенышей

«Лесная сказка» активно сотрудничает с другими зоопарками России. В будущем подросших детенышей могут передать в одно из этих учреждений. Большая заявка уже пришла из московского питомника, где занимаются разведением хищников. Они готовы приобрести львят и тигрят.

Сергей Писарев сообщил, что животными можно обмениваться с другими с зоопарками или продавать им. Цены зависят от многих факторов, например, от пола, возраста и здоровья детеныша. А взрослый лев может стоит и больше 1 млн рублей. Директор зоопарка успокоил обеспокоенных горожан и заверил, что тигрят и львят точно не передадут в цирки.

Животные в барнаульском зоопарке. Фото предоставил барнаульский зоопарк.

В ближайшее время в «Лесной сказке» будет еще одно пополнение, однако, кто появится на свет — пока сюрприз.

Напомним, в прошлом году в барнаульском зоопарке также был настоящий бэби-бум. Тогда с весны 2018 года на свет появились больше 40 зверят.