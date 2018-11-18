Ножки с обложки: Ляйсан Утяшева в пиджаке и ботфортах сразила поклонников

В комментариях основное внимание поклонников привлекли длинные ноги бывшей гимнастки.
Оценили фанаты и необычную обувь Утяшевой: «Нереальные боты», «На красивых ногах», «Как статуэтка», «Ноги Ляйсан, уходящие в бесконечность!», «Шарм, гламур!!! Ножки с обложки!», «Ноги просто взгляд не оторвать!», «Самая настоящая».
Ведущая шоу «Танцы» на ТНТ часто появляется на публике в смелых и необычных нарядах, пишет mail.ru. Недавно она удивила поклонников стильным кожаным мини-платьем с шипами. Впрочем, подписчики гимнастки отнюдь не всегда благосклонно относятся к ее модным экспериментам.
Ляйсан Утяшева с 2012 года замужем за шоуменом Павлом Волей. В 2013 году у них родился сын Роберт, а в 2015-м — дочь София.