Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 ноября -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
183

Ножки с обложки: Ляйсан Утяшева в пиджаке и ботфортах сразила поклонников

Ляйсан Утяшева приняла участие в фотосессии, для которой примерила дерзкий наряд, состоящий лишь из удлиненного жакета от L’Enigme и высоких сапог от Aquazzura.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
fishki.net

В комментариях основное внимание поклонников привлекли длинные ноги бывшей гимнастки.

Оценили фанаты и необычную обувь Утяшевой: «Нереальные боты», «На красивых ногах», «Как статуэтка», «Ноги Ляйсан, уходящие в бесконечность!», «Шарм, гламур!!! Ножки с обложки!», «Ноги просто взгляд не оторвать!», «Самая настоящая».

Ведущая шоу «Танцы» на ТНТ часто появляется на публике в смелых и необычных нарядах, пишет mail.ru. Недавно она удивила поклонников стильным кожаным мини-платьем с шипами. Впрочем, подписчики гимнастки отнюдь не всегда благосклонно относятся к ее модным экспериментам.

Ляйсан Утяшева с 2012 года замужем за шоуменом Павлом Волей. В 2013 году у них родился сын Роберт, а в 2015-м — дочь София.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость