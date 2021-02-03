Любил запах хлеба, защищал заводы и село: что говорили на прощание депутату и министру Александру Назарчуку

3 февраля Барнаул прощался с бывшим министром сельского хозяйства и экс-председатель законодательного собрания на Алтае Александром Назарчуком, ушедшем из жизни в возрасте 81 года. Простится с видным деятелем и общественником пришли сотни людей: коллеги, друзья, политические соратники. Они много говорили о его работе, убеждениях и жизненных принципах, с трудом и дрожью в голосе произнося слово «был».

Как проходила панихида

Прощались с Александром Назарчуком в фойе первого этажа парламентского центра в Барнауле. В этом здании АКЗС бывший председатель заксобрания не работал, но, учитывая его вклад в развитие парламентаризма на Алтае, выбор места, конечно, не случаен.

Люди начали приходить сюда буквально сразу, к началу церемонии. За 30 минут, что шла панихида, фойе почти заполнилось людьми.

Церемония прощания с Александром Назарчуком. Анна Зайкова

В стороне для тех, кому сложно стоять установили стулья, но в основном все были на ногах. Заходили, здоровались, возлагали цветы и тихонько прощались с тем, в чью смерть сложно поверить.

Хотя ковид в крае и отступает, о мерах безопасности никто не забыл. На входе в парламентский центр всем обрабатывали руки и настойчиво просили «не создавать толпы» и «правильно одевать маски».

Прощавшиеся тихонько расходились по залу, изредка перешептывались: «Как же так?».

Среди пришедших проститься с Александром Назарчуком были краевые чиновники всех рангов, предприниматели, депутаты Госдумы, (у них сейчас региональная неделя) и АКЗС.

От сенаторского корпуса — Сергей Белоусов. Его коллеги Александра Карлина на панихиде не было.

Из старой политической гвардии на Алтае — депутат и коммунист Виталий Сафронов, экс-губернатор Суриков и многие другие, с кем когда-то Александр Назарчук встречался на своем политическом пути.

Церемония прощания с Александром Назарчуком. Анна Зайкова Церемония прощания с Александром Назарчуком. Анна Зайкова Церемония прощания с Александром Назарчуком. Анна Зайкова Церемония прощания с Александром Назарчуком. Анна Зайкова Церемония прощания с Александром Назарчуком. Анна Зайкова

Были здесь и те, кто знал его больше, чем просто политиком.

«Мы с Александром Александровичем виделись 30 декабря, в канун Нового года. Такая у нас была традиция, — рассказал altapress.ru предприниматель Борис Беньковский. — Я приезжал к нему в этот самый дом. До сих пор не верится, что произошла такая трагедия».

Что говорят о причине смерти

Что произошло в тот злополучный момент официально пока не называется. Предварительную версию смерти Александра Назарчука связывают с отравлением угарным газом вследствие обмерзания дымохода в загородном доме в поселке Солнечном.

Такие данные днем ранее озвучили в компании «Газпром газораспределение Барнаул». Во всех обстоятельствах случившегося сейчас разбираются следователи.

Церемония прощания с Александром Назарчуком. Анна Зайкова

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В кулуарах говорят, что Александр Назарчук, поняв, что с дымоходом что-то не ладное, не вызывая специалистов, сам решил все исправить. Не получилось.

Знавшие его люди теперь только вздыхают, такая говорят у него была натура — брать все в свои руки и не ждать ни от кого помощи. «Он ведь и машину водил в свои 80 лет и снег во дворе сам чистил и газон подстригал», — рассказывают люди.

Церемония прощания с Александром Назарчуком. Анна Зайкова

Что еще сказали на панихиде

Около полудня в парламентский центр прибыл губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он возложил цветы, подошел к родственникам усопшего и первым сказал слово. «Сегодня у нас тяжелый день», — начал он.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Начав свой трудовой путь помощником бригадира, он поднялся до самых больших высот государственного управления и политической деятельности. Даже в сложные, самые тяжелые годы, когда в обществе, по сути, наступил раскол, Александр Григорьевич продолжал заниматься деятельностью созидательной. Ему доверяли и руководство, и простые люди, его избиратели, жители Алтайского края. Александр Григорьевич имел свою точку зрения и всегда прямо ее высказывал.

Председатель АКЗС обратился к родственникам Александр Назарчука и выразил общую скорбь. «Он всегда был нашим коллегой и навсегда им останется», — отметил Романенко.

Церемония прощания с Александром Назарчуком. Анна Зайкова

«На всех высоких постах, что занимал Александр Григорьевич, он действительно был лицом Алтайского края. Мы всегда говорим о нем — наш человек в Москве», — сказал спикер заксобрания Александр Романенко.

Александр Суриков начал свою прощальную речь со слов: «Уважаемые друзья, товарищи. Сегодня мы провожаем в последний путь Александра Назарчука. Для кого-то он Александр Григорьевич, для меня — просто Саша».

Александр Суриков,

экс-губернатор Алтайского края:

Он был министром сельского хозяйства России. Не помню, чтобы кто-то из наших алтайских деятелей выходил на такой уровень. Конечно, он в той команде ужиться не мог — не те взгляды. Но именно при нем делались робкие попытки начать поддерживать российское село, брошенное в начале 90-х годов. Он простой человек по жизни, по душе, по складу характера. Человек принципиальный, твердый, имеющий свои жизненные убеждения.

Церемония прощания с Александром Назарчуком. Анна Зайкова

Экс-глава Шипуновского района Виктор Свечников вспомнил историю, как будучи министром сельского хозяйства Назарчук решил судьбу одного из крупнейших ныне предприятий.

«Я один из немногих знаю, как он отвоевал „Ростсельмаш“, сегодня громаднейший завод по производству сельскохозяйственной техники. У Ельцина уже лежал на подписи документ, который бы поставил на нем крест. Но благодаря воли и характеру Александра Григорьевича его отвоевали, — заявил Свечников и продолжил. — Вот все думают, что Назарчук колхозник. Да он придя в аграрный район поддержал культуру, здравоохранение. Ему все было важно».

О том, что Александр Назарчук — человек, как говорится, от земли с присущим трагизмом сказала и Светлана Агаркова, глава Алейского района.

«Как-то в одной из поездок, я тогда была еще молодой главой, он мне признался, что его самый любимый запах — это запах свежеиспеченного хлеба. Досыта хлеба он наелся только в 1956 году, когда на Алтае начали покорять целинные земли», — вспомнила Агаркова.

Церемония прощания с Александром Назарчуком. Анна Зайкова

Последним слово взял сын Александр Назарчука Сергей. Говорить ему было сложно, с дрожью в голосе он поблагодарил всех собравшихся за добрые слова, поддержку и память. «Я вас очень прошу: если остались какие-то незавершенные дела с Александром Григорьевичем, обращайтесь ко мне», — обратился к собравшимся Сергей Назарчук.

На этом панихида была окончена, люди начали расходиться. Всех, кто решил проехать за процессией на кладбище, попросили усаживаться в автобусы.

Церемония прощания с Александром Назарчуком. Анна Зайкова Церемония прощания с Александром Назарчуком. Анна Зайкова Церемония прощания с Александром Назарчуком. Анна Зайкова

У входа в парламентский центр прохожие останавливались и интересовались, что происходит. Когда слышали, что сегодня прощаются с Александром Назарчуком, вздыхали: «А ведь мог еще жить».

Похоронят экс-министра и депутата народного собрания в Барнауле на Власихинском кладбище.