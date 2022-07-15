«Ростелеком» выступил информационным партнером XVII Межрегионального праздника алтайского народа «Эл Ойын — 2022», который прошел 8 -10 июля в урочище Ойбок Усть-Канского района Республики Алтай. Компания оперативно построила скоростной канал передачи данных для организации онлайн-трансляции мероприятия, которая впервые велась в течение двух дней и стала рекордной по длительности и количеству просмотров.

В урочище Ойбок от действующей сети компания дополнительно провела по опорам волоконно-оптический кабель до двух точек — пресс-центра и главной трибуны праздника. На строительство 1,6 км линий связи ушло несколько дней. В результате оператор предоставил канал с безлимитным трафиком на скорости до 100 Мбит/с и оборудование для доступа в интернет для трансляции видеопотока в эфире ГТРК «Горный Алтай» и популярных площадках телекомпании в соцсетях.

«"Ростелеком» помог организаторам провести двухдневный эфир с места события, чтобы и те, кто находится за пределами малой родины, и все желающие почувствовали незабываемую атмосферу Эл Ойына и получили удовольствие от увиденного. Мы рады, что дали возможность команде ГТРК «Горный Алтай» сделать трансляцию на хорошем, качественном уровне", — сообщила заместитель директора Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» на территории Республики Алтай Лариса Имедоева.

«Ростелеком» помог организовать онлайн-трансляцию Эл Ойына. Фото: сайт Правительства Республики Алтай ( altai-republic.ru)

«К этой масштабной трансляции мы готовились больше месяца. За два дня праздника отсняли 23,5 часа видео высокого качества с показом на YouTube-канале ГТРК „Горный Алтай“, а также во „ВКонтакте“ и „Одноклассниках“. В итоге показы собрали 137 тысяч просмотров, и их число продолжает расти. Онлайн-вещание стало возможным благодаря построенному „Ростелекомом“ каналу передачи данных, компактному месту проведения и хорошо выстроенной организаторами программе праздника», — рассказала директор ГТРК «Горный Алтай» Татьяна Кончева.

Участниками соревнований по 14 национальным видам спорта стали порядка 700 человек из республик Алтай, Тыва, Саха (Якутия), Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Киргизии. Праздник посетили более 20 тысяч человек.

«Эл Ойын — главный национальный праздник и важное культурное событие для алтайского народа. По составу участников и гостей он уже давно вышел за пределы нашего региона. Теперь же, благодаря слаженной работе разных ведомств и компаний, зрители и болельщики национальных видов спорта получили возможность увидеть большую часть народного праздника в сети Интернет. Это, безусловно, повышает интерес к нашему региону и его привлекательность для бизнеса, способствует развитию туризма и других сфер деятельности», — отметил глава Республики Алтай, председатель правительства региона Олег Хорохордин.

Справка

Эл Ойын (Всенародные игры) — национальный алтайский спортивный и культурный праздник с участием живущих на Алтае народов и фольклорных групп. Он служит национально-культурному возрождению, укреплению дружбы и братства народов. Празднование проходит раз в два года. Даты проведения мероприятия выбираются с учетом фаз лунного календаря.