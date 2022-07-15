В урочище Ойбок от действующей сети компания дополнительно провела по опорам волоконно-оптический кабель до двух точек — пресс-центра и главной трибуны праздника. На строительство 1,6 км линий связи ушло несколько дней. В результате оператор предоставил канал с безлимитным трафиком на скорости до 100 Мбит/с и оборудование для доступа в интернет для трансляции видеопотока в эфире ГТРК «Горный Алтай» и популярных площадках телекомпании в соцсетях.
«"Ростелеком» помог организаторам провести двухдневный эфир с места события, чтобы и те, кто находится за пределами малой родины, и все желающие почувствовали незабываемую атмосферу Эл Ойына и получили удовольствие от увиденного. Мы рады, что дали возможность команде ГТРК «Горный Алтай» сделать трансляцию на хорошем, качественном уровне", — сообщила заместитель директора Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» на территории Республики Алтай Лариса Имедоева.
«К этой масштабной трансляции мы готовились больше месяца. За два дня праздника отсняли 23,5 часа видео высокого качества с показом на YouTube-канале ГТРК „Горный Алтай“, а также во „ВКонтакте“ и „Одноклассниках“. В итоге показы собрали 137 тысяч просмотров, и их число продолжает расти. Онлайн-вещание стало возможным благодаря построенному „Ростелекомом“ каналу передачи данных, компактному месту проведения и хорошо выстроенной организаторами программе праздника», — рассказала директор ГТРК «Горный Алтай» Татьяна Кончева.
Участниками соревнований по 14 национальным видам спорта стали порядка 700 человек из республик Алтай, Тыва, Саха (Якутия), Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Киргизии. Праздник посетили более 20 тысяч человек.
«Эл Ойын — главный национальный праздник и важное культурное событие для алтайского народа. По составу участников и гостей он уже давно вышел за пределы нашего региона. Теперь же, благодаря слаженной работе разных ведомств и компаний, зрители и болельщики национальных видов спорта получили возможность увидеть большую часть народного праздника в сети Интернет. Это, безусловно, повышает интерес к нашему региону и его привлекательность для бизнеса, способствует развитию туризма и других сфер деятельности», — отметил глава Республики Алтай, председатель правительства региона Олег Хорохордин.
Справка
Эл Ойын (Всенародные игры) — национальный алтайский спортивный и культурный праздник с участием живущих на Алтае народов и фольклорных групп. Он служит национально-культурному возрождению, укреплению дружбы и братства народов. Празднование проходит раз в два года. Даты проведения мероприятия выбираются с учетом фаз лунного календаря.