Любимый певец Путина рассказал, как «вручал» президенту 100 долларов

Это произошло около 10 лет назад после концерта в Кремле.

«Глава государства вручил Расторгуеву кортик в подарок. Музыкант вспомнил примету: за холодное оружие надо благодарить монетой любого достоинства, чтобы не поссориться с дарящим», — сообщает News.ru.

Однако у Расторгуева не оказалось с собой мелких денег и он дал главе страны 100 долларов, которые были у него в кармане. «Я ему <Владимиру Путину> протягиваю, типа шутка такая. Он среагировал нормально», — цитирует певца НТВ.

При этом деньги от солиста «Любэ» российский лидер не принял, пишет ura.ru.

Николая Расторгуева называют «любимым певцом Путина».

«Ребята поют о нас»

«Группу „Любэ“ любят очень много людей у нас в стране. И понятно, почему — ребята поют о нас, о нашей жизни, причем делают это доходчивым, понятным языком», — цитировали Путина в 2002 году информагентства, после того как он, находясь на отдыхе в Сочи, посетил концерт группы.

Путин после концерта пригласил музыкантов к себе в резиденцию «Бочаров ручей» и больше часа беседовал с ними за чаем.

Расторгуев, в свою очередь, не скрывает своих политических симпатий. В 2006 году солист «Любэ» вступил в партию «Единая Россия».