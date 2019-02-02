Любить и кормить. Как питомцы Барнаульского зоопарка переживают аномальные морозы

С наступлением холодов в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» животным устроили объемные подстилки из сена и начали щедро кормить мясом. Фламинго и других теплолюбивых обитателей отправили в специальные вольеры.

Сотрудники «Лесной сказки» рассказывают, что в природе дикие животные могут найти себе укрытие, например в снегу или валежнике. В условиях зоопарка для них стелют больше сена, которое удерживает тепло, впитывает влагу. Его регулярно меняют, что обеспечивает постоянный комфорт животным.

Также питомцев усиленно кормят, в том числе мясом. Это позволяет покрыть повышенное потребление энергии организмом. Но в особенно морозные и ветряные дни они предпочитают прятаться в свои домики.

В соцсетях работники зоопарка пишут, что сама природа максимально готовит животных к холодам: «Многие из Вас видели, насколько богаче, гуще, пышнее становится их шерсть! А так же, можно заметить, что чем ниже температура, тем менее активно ведут себя Животные, это позволяет им сохранить энергию».

Барнаульский зоопарк. Татьяна Рожкова.

Для теплолюбивых фламинго, мартышки, кенгуру и других животных зоопарк строит специальные теплые вольеры и отапливает их.

В барнаульском зоопарке рассказали, что животные чувствуют наступление холодов. Особенно волки. Они начинают выть. А вот пеликаны от мороза становятся только красивее. Их оперение приобретает более розовый окрас.