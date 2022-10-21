Любопытную свалку с шинами и диванами обнаружили в Барнауле

В Барнауле обнаружили две большие свалки отходов, рассказали в минприроды Алтайского края.

Свалка с шинами и диванами.

Первая свалка растянулась на улице Малахова, вторая — в водоохранной зоне Пивоварки на Космонавтов (СНТ «Трансмаш»).

В мусоре заметили автомобильные шины, пластиковые бутылки, отходы пластиковой тары, отходы полиэтиленовой упаковки, старые диваны, строительные отходы, стеклотару, листу и ветки, а также нечистоты.

Свалки ликвидировали: мусор собрали и вывезли.

в ведомстве напомнили, что за порядок и чистоту территории отвечает собственник земельного участка. Площадь очищенной территории составила порядка 3,7 тыс. кв. м.

Ранее бийчане устроили свалку и многоквартирного дома.