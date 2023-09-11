Любовь на миллион. Как хобби барнаульской студентки переросло в помощь семьям, детям и котикам

Студентка АлтГУ Любовь Суханова учится на третьем курсе, но уже активно помогает малоимущим семьям, животным из приютов и ребятам из детских домов. Ее проект называется «Воздушная петелька помощи» - девушка учит всех желающих вязать теплые шарфики, шапочки и лежанки, а потом дарит их людям и котикам.

Хобби на миллион

Все началось с увлечения Любови – вязания. У девушки вообще активная жизненная позиция: в 2022 году она стала мастером спорта по художественной гимнастике, занимается танцами, развивает студенческую жизнь. Вязание тоже не осталось просто хобби. Любовь сделала из него собственный небольшой бизнес и принимает заказы. Даже представляла с этим проектом Алтайский край на всероссийском этапе конкурса «Я в деле».

А потом тьютор (наставник, студент на курс или несколько старше – прим. ред.) Любови, тоже из АлтГУ, поучаствовала в конкурсе «Твой ход», проехала со своим проектом по регионам России, а после финала в Сочи вернулась в родной край уже с миллионом рублей – вошла в топ победителей.

«Я тогда подумала: «Вау, это можно сделать, находясь в университете, будучи студентом? Интересно, что для этого нужно?», - вспоминает Любовь. - Я очень сильно вдохновилась ее примером. Выигрыш она потратила, в том числе, на то, чтобы устраивать мероприятия в нашем университете, и это мне тоже очень понравилось. Я поняла, что тоже хочу попробовать добиться такого успеха».

«Твой ход» – всероссийский студенческий проект. В 2023 году его участники соревнуются в двух треках. Первый - «Делаю» - это представление собственных проектов и прохождение испытаний на пути к премии в один миллион рублей, которую можно будет потратить на обучение в российских образовательных учреждениях, использовать для улучшения жилищных условий или развития своего проекта. Второй - «Определяю» — это прохождение студентами опросов, которые смогут повлиять на принятие решений в государственных масштабах, и выражение своего мнения.

Воздушная петелька помощи. Любовь Суханова / vk.com/lubava03

«Что я умею делать хорошо?»

Трек «Делай» делится на несколько направлений: медицина, социальные проекты, цифровые, связанные с айти, экологические и культурные. Но Любовь выбрала социальную сферу:

«Я задумалась, что я умею делать хорошо, с чем мне будет приятно работать на протяжении всего конкурса. К тому же, давно хотела реализовать благотворительный проект.

До этого я уже проводила мастер-классы по вязанию, и мне очень нравилось получать энергию от ребят, нравилось, что у них получались хорошие вещи, которые они могли сами потом носить, что они получали от этого удовольствие и уходили счастливые. Но кто-то приходил исключительно ради процесса, а вещи были не нужны.

Тогда я задумалась, а куда можно пристроить ненужные изделия? Покопалась в информации и поняла, что в Алтайском крае очень большой процент малоимущих многодетных семей по сравнению с другими регионами. Ответ пришел сам собой».

Мастер-класс Любови Сухановой.

Релакс и способ отвлечься

В среднем мастер-классы Любови посещает 15-17 человек, и в основном это студенты. Изначальная цель проекта была не только в помощи семьям и детям – это еще и релакс и способ отвлечься от учебы и ежедневной нагрузки.

«Аудитория на каждом мастер-классе разная. Записываются люди, которые знают меня по моему предпринимательскому делу, либо те, кто просто хочет попробовать повязать. Есть и постоянники, причем очень мило получается, что они уже знают, как вязать, и подсказывают новеньким – мне это очень сильно помогает».

Воздушная петелька помощи. Любовь Суханова / vk.com/lubava03 Мастер-класс Любови Сухановой.

Не все готовы тратиться

Последний мастер-класс прошел в молодежном коворкинг-пространстве. Аренда стоит 100 рублей на любое время. А вот на пряжу иногда приходится потратиться.

«Поначалу пряжу действительно оплачивала я, поскольку не все участники мастер-классов были готовы потратиться. Но сейчас я активно ищу партнеров. Например, последнюю партию пряжи оплатил стендап-клуб «Алтай» - в субботу прошел их благотворительный концерт. Уже договариваюсь с другими возможными инвесторами».

Любовь сама задала себе условия для конкурса: провести 10 мастер-классов и помочь 35 семьям. Но в итоге совместных уроков вязания прошло 13, а семей, которые получили или только получат мягкие подарки, по предварительным подсчетам, будет 40-50.

Воздушная петелька помощи. Любовь Суханова / vk.com/lubava03

Трогательные и пушистые

Проект помогает не только людям. Часть усилий и пряжи ушли на коврики для котиков из приюта «Ласка».

«Помню, я ходила по университету, и каждый вязал несколько петель в ковриках. Когда мы их принесли в «Ласку», было очень приятно смотреть, как котики сразу облюбовали лежанки. Мы их только принесли, а на них уже лежат мурчащие пушистики. Сразу подумала, какие они благодарные, как же хочется им еще помогать. В свой визит, кстати, заметила, что в приюте не хватает гамаков для котиков - очень хочется сделать их тоже».

Котики. unsplash.com

Дорогого стоит

Вести благотворительный проект – занятие эмоциональное. Сначала нужно совладать с участниками, молодыми и энергичными, которые не могут долго усидеть на месте, а потом – справиться с эмоциями, когда встречаешься с тем, кому предназначен подарок.

Вязанием занимаются не только знакомые Любови. Один из мастер-классов прошел в детском доме №1 Барнаула, где шарфики делали его воспитанники.

«Мастер-класс в детском доме – самое душевное мероприятие, которое я смогла организовать и посетить, потому что энергия от деток там очень дорогого стоит для меня. Посиделки с ними получились по-домашнему уютными, а в конце все ребята подошли обняться и спрашивали, можно ли с спать с шарфиками, ведь они такие мягкие – меня это очень растрогало".

Воздушная петелька помощи. Любовь Суханова / vk.com/lubava03

О чем еще рассказала Любовь Суханова

Об упорстве и старании

- Особенно в детдоме запомнился не очень усидчивый, активный мальчик лет 9-11. Вязать у него получалось плохо, но он был упорным. Я отвлеклась от всех, оставив их на свою помощницу, и начала пошагово объяснять мальчику еще раз.

На одну петельку у него уходила минута, я объясняла ему очень долго. А потом вдруг у него стало получаться, и он очень вдохновился. В итоге у него получился хороший шарфик.

Мне было очень приятно наблюдать, что он не сдался, как иногда делают дети, если у них что-то не получается, а дошел вместе со мной до конца и даже ни разу не расстроился.

А еще была девочка, которая очень сильно хотела связать сумочку. Я ей сказала, что сегодня нет возможности объяснить – мы ведь занимаемся шарфиками. А она сама все придумала: связала часть шарфика, сложила его вдвое и подошла ко мне с просьбой помочь. Я ей сказала, что сделаю, что смогу. В итоге сумка получилась все-таки хорошая, и девочка осталась счастливой.

Воздушная петелька помощи. Любовь Суханова / vk.com/lubava03

О домашнем тепле

- В гостях я была не у многих семей. Но одна мне запала в душу. У них три ребенка: два мальчика и старшая девочка. Мы пришли, а мама на них ворчит: «Гости в доме, а у вас игрушки валяются». А мальчишкам все равно: рассказывают свои истории, делятся своими знаниями.

На стенах у них расположилась галерея творчества – висят рисунки, в том числе по дереву, все очень красиво. И я как-то поймала связь с ними, окунулась в их домашнюю, теплую, озорную, детскую атмосферу. Пусть иногда таким семьям нужна помощь, но они очень дружные и душевные, и очень хочется чувствовать такое чаще.

Вязать любовь

- В аудиториях, залах мы с ребятами между собой вяжем любовь, которую дарим семьям нашего края. Вот такая ипостась проекта мне открылась только в процессе. Это не просто проект, но что-то гораздо более глубокое, искреннее, с чем я бы хотела продолжать работать.

Если выиграю миллион, часть точно потрачу на организацию следующих мастер-классов, часть - на покупку нового ноутбука, чтобы продолжать работать над проектами, а еще, возможно, отложу обучение в магистратуре в будущем.