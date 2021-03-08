Любви и счастья. Первые лица Алтайского края поздравили землячек с 8 марта

«Дорогие жительницы Алтайского края! Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем! Восьмое марта — это самый любимый весенний праздник в нашей стране. Он является символом женственности, нежности и тепла. Этот день дарит мужчинам возможность выразить любимым и родным женщинам свою искреннюю признательность за поддержку, внимание и заботу», — подчеркнули Томенко и Романенко.

Также первые лица края добавили, что природа наделила женщин очарованием и красотой, мудростью и добротой, терпением и оптимизмом.

«Вы созидаете, вдохновляете, дарите новую жизнь. Своим талантом, трудом и настойчивостью женщины России добиваются успехов во всех сферах жизни, вносят неоценимый вклад в развитие нашей страны и родного края», — говорится в праздничном обращении к женщинам Алтайского края.

В заключение губернатор и спикер АКЗС пожелали землячкам здоровья, любви, счастья, благополучия и мира.