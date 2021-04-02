2 апреля
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Жизнь

Люди месяцами ждут, чтобы пастор сел на их лица и начал портить воздух

Южноафриканский пастор Христос Пенелопа нашел способ лечить душевные и физические недуги прихожан — он садится им на лица и портит воздух, «изгоняет» зло.

Дьявол 666
Дьявол 666
из открытых источников в интернете

Христос давно практикует нестандартное лечение. Многие люди по несколько месяцев ждут, чтобы встретиться с ним.

Некоторые даже собирают в контейнеры воздух с газами пастора.

Однако же есть и те, кому не по нраву «новаторские» методы Христоса.

«Когда мы приходим в церковь, то это потому, что нам нужны молитвы, а не для того, чтобы пукать», — поделилась с Times Now News одна из прихожанок.

А пастор уверен, что в его подходе к лечению в первую очередь важны не испускаемые им газы, а «эффект доминирования» над бесами внутри человека, пишет ren.tv.

Пожар

Ранее выделение газов из прямой кишки пациентки привело к пожару в операционной.

Японские хирурги направляли лазер на шейку матки женщины в момент, когда она выделила некоторое количество пищеварительных газов. Возникновение огня привело к возгоранию хирургических простыней и ожогу части тела женщины.

Эксперты пришли к выводу, что в операционной не было никаких легко воспламеняемых материалов.

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