Люди на блюде. В Алтайском крае стали реже умирать, но меньше рожать

Население Алтайского края, по данным Росстата, на 1 января 2023 года составило 2,131 млн человек, в прошлом году численность была 2,135 млн. Смертность в крае в последние годы становится все ниже, и не только из-за отступления пандемии, а рождаемость стремительно падает. Региону не удается выполнить план демографического развития, а естественная убыль будет только увеличиваться.

Далеки от планов

По концепции демографического развития Алтайского края, к 2025 году в регионе должны проживать не менее 2,3 млн человек, уровень смертности должен составлять 14 на 1 тыс. населения, а суммарный коэффициент рождаемости – 1,8 на одну женщину. В реальности же цифры оказываются далеки от запланированных, и вряд ли за год их удастся улучшить.

За 10 месяцев 2023 года, по данным ЗАГСа, в Алтайском крае года родились 14 112 младенцев. В среднем это около 1,4 тысячи детей ежемесячно. Умерли за тот же период 25 099 человек, то есть в среднем каждый месяц край терял 2,5 тыс. людей.

Прогнозируется, что к концу года в регионе в лучшем случае будет 17 тыс. рожденных. Умерших же – около 30 тыс., что на 11-12% ниже, чем в прошлом году.

Демография. freepik.com

Хорошая тенденция

В крае вообще сложилась хорошая тенденция на снижение смертности. В 2022 году ее статистика находилась на уровне 33 944 человек, в 2021-м – 43 704. В тот период бушевала пандемия коронавируса, поэтому такие высокие значения тогда и их снижение сейчас объяснимы. Однако даже по сравнению с 2018-2019 годами смертность в крае пошла на убыль: в этом году она будет примерно на 8-9% ниже, чем в 2019-м, и на 9-10%, чем в 2018-м.

Но даже эти положительные изменения сильно отстают от запланированных министерством труда и социальной защиты России. В этом году смертность будет примерно 15,9 на 1 тыс. человек, а в следующем надо уже 14, что практически нереально.

Ситуацию усугубляет рождаемость, которая из года в год становится все ниже. В 2022 году в Алтайском крае появились на свет 17 750 младенцев, в 2021-м – 19 141, в 2020-м – 20 168, в 2019-м – 21 311, а в 2018-м – 23 728.

Из-за этого естественная убыль населения продолжает увеличиваться. На октябрь 2023-го она составила почти 11 тыс. человек, к концу года будет около 13 тыс. В 2022 году эта цифра была на уровне 16 347 человек, в 2021 – 24 563. И даже в доковидные 2018-2019 годы естественная убыль в среднем составляла 10,5 тыс. человек. И это аж на 19% ниже прогноза этого года.

Демография. Pixabay.com

Сознательный отказ

В минсоцзащиты Алтайского края отмечают, что снижение рождаемости происходит из-за ухудшения половозрастной структуры населения. Доля женщин репродуктивного возраста, то есть от 18 до 35 лет, в регионе за последние 15 лет сократилась с 356,5 до 232,6 тысяч.

Мамами стали реже становиться женщины в возрасте от 20 до 24 лет, зато чаще – в возрасте от 35 до 44 лет. Так, в 2021 году средний возраст матери составлял 28,6 лет. Женщины стали откладывать рождение детей на более поздний возраст, чтобы обрести устойчивое социально-экономическое положение и улучшить уровень жизни, а также построить карьеру.

И это поколение еще не сформировалось настолько, чтобы на сегодняшний день обеспечивать хотя бы минимальную воспроизводимость населения – в среднем 2,1 ребенка на одну женщину. Сейчас на одну женщину в Алтайском крае приходится 1,3 ребенка, что в том числе отстает даже от плана демографического развития региона до 2025 года, по которому должно быть 1,8.

В ближайшем будущем эта тенденция только усугубится. Ощущение стабильности у населения сильно подкосили пандемия и проведение специальной военной операции, которые не только отразились на экономических показателях в стране и крае, но и усилили социальную напряженность.

Женщина. Беременность. https://unsplash.com/

Впрочем, по словам Алексея Еремина, доцента кафедры экономической географии и картографии АлтГУ, на самом деле обстановка в стране начала влиять на рождаемость еще раньше.

«Уже около десятилетия в стране отсутствует устойчивый экономический рост, благосостояние людей не растет, возможности не расширяются. В таких условиях многие люди сознательно ограничивают число детей в семьях, либо откладывают рождение ребенка на более позднее время, либо отказываются от него вообще», – говорит он.

Кроме того, в активном репродуктивном возрасте находится довольно малочисленное поколение, родившееся в 1990-х годах. То есть частично современное низкое число родившихся определяется демографической волной из прошлого, отмечает Еремин.

Пока невозможно предсказать, на каком значении и в каком году рождаемость перестанет снижаться и начнет расти. На данный момент улучшить картину может только вступающее в репродуктивный возраст многочисленное поколение 2000-х. А вот для нормализации социально-экономической ситуации пока предпосылок нет.

Женщина. Беременность. https://unsplash.com/

Кабинеты, ипотека и маткапитал

Тем временем правительство пытается разными способами решить проблему низкой рождаемости.

Например, в больницах Алтайского края появились кабинеты доабортного консультирования – сейчас работают 59. В них врачи стремятся «повысить уровень родительской компетенции и сформировать позитивное отношение к многодетности». Правда, счастье матери после рождения детей никто гарантировать не может.

С 2019 года в регионе запустили нацпроект «Демография», и в 2022 году ежемесячную выплату за первого, третьего и последующих детей получили 39 754 семьи. Выплачивается федеральный маткапитал, предоставляется льготная ипотека, а также ее компенсация при рождении третьего и последующих детей.

Пока эти меры не спасают край от все большего провала в демографическую яму, однако на самом деле рассуждать о результатах, по словам экспертов, можно будет не раньше, чем через 10 лет.

Перинатальный центр "Дар". Скриншот с видео.

Положительный баланс

Еще один фактор, который может значительно повлиять на численность населения, - это миграция. И Алтайский край испытывает долгосрочную устойчивую миграционную убыль уже больше двух десятилетий – с 2001 года.

«Фундаментальная причина убыли – относительно низкий уровень жизни населения региона, поскольку основные потоки приходятся на трудовую миграцию, когда люди переезжают в поисках более высокооплачиваемых рабочих мест и более качественной социальной инфраструктуры», – говорит Алексей Еремин.

По данным Алтайкрайстата, за 9 месяцев 2023 года в регион приехали 18 573 человека, а уехали 19 120 жителей.

Миграционная убыль на сентябрь 2023 года составила всего 547 граждан. И это очень хороший показатель, поскольку в прошлом году край покинули 34 496 человек, а приехали – 26 692, и в итоге убыль населения выросла аж на 22% по сравнению с 2021-м.

Мобилизация. Армия. unsplash.com

Всему виной, конечно, объявление о частичной мобилизации в сентябре 2022 года, после которого в другие страны уехали 11 528 жителей региона. Из них 10 818 человек – в СНГ, 710 – в другие государства. Разумеется, показатели за весь год сложно сравнивать с цифрами за девять месяцев, и все же в этом году такого массового оттока точно не будет.

В этом году из других стран, включая СНГ, прибыли 4 646 граждан, что на 17,7% меньше, чем в 2022-м. Зато уехали всего 3 311 иностранцев, в то время как в прошлом году – 9 425.

В целом по международной миграции в 2023-м складывается положительный баланс, который добавил к населению региона 1335 граждан. И все же приток русскоязычных мигрантов, который долгое время компенсировал демографические потери региона, под давлением санкций и общего экономического положения вряд ли восстановится в ближайшие годы.

Мигранты. 22.мвд.рф

Вверх по городам

В то же время число людей, сменивших место жительства в пределах Алтайского края, за 9 месяцев 2023 года составило 26 850 человек. За весь 2022-й их было 36 836. Несмотря на то, что есть предпосылки к снижению миграции внутри региона, цифры все равно внушительные.

Как объяснил Алексей Еремин, в основном это переезд людей из сельской местности и небольших населенных пунктов в крупные. Однако города при этом не особо прибавляют в численности.