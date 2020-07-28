«Люди, вы что творите?!» Отдыхающие осквернили известное место в Горном Алтае

Жители Республики Алтай возмущены тем, что известное и для многих легендарное в регионе место неизвестные разрисовали краской.

Речь идет о так называемой «Каменной двери» на Семинском перевале. Известна фотограф из Горного Алтая Светлана Казина разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заметку, в которой рассказывается, что некие люди устроили настоящий акт вандализма на важном для многих жителей республики месте.

«Геологически „Каменная дверь“ появилась в результате обвала определённых каменных пород. Но когда стоишь рядом с ними, совершенно не сомневаешься в ее легенде, связанной с именем Эрлика, злого карлика, властелина ада — царства мертвых, который ночью выходит на поверхность Земли, а утром возвращается назад, унося с собой души умерших… Даже в жаркий день от этого „портала“ веет зловещим холодом… Из уважения к этому месту группы людей сюда подводили гиды пешком по тропочке. Но эта компания, судя по следам, подкатила на уазике прямо к дверям, вырывая почву, ломая кустарник», — говорится в сообщении.

Также к заметке прикреплено видео, на котором запечатлен результат «художеств».

«Господа отдыхающие и туристы с таким вот мышлением, как на видео! Неужели тот факт, что вас сдерживали сидеть два месяца в домах, может оправдать вашу полную деградацию и дибелизацию?», — также говорится в сообщении.

Отметим, что это далеко не первый за это лето «крик души» жителей Республики Алтай, которые негодуют из-за поведения туристов и отдыхающих.